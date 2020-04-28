За час карантину співробітники ЦОКів "Хмельницькгазу" опрацювали 133 тис. звернень

Під час карантину фахівці 11 Центрів обслуговування клієнтів на території Хмельницької області надали понад 133 тис. консультацій по телефону. Про це повідомляє прес-служба АТ "Хмельницькгаз".

"Центри обслуговування клієнтів "Хмельницькгазу" вимушено закрилися для відвідувачів, але не припинили роботу. На час карантину співробітники перейшли в дистанційний формат обслуговування споживачів. Зараз фахівці Центрів обслуговування, в умовах карантину, працюють вдома. Для цього менеджерів ЦОКів було забезпечено необхідним обладнанням. Тому клієнти можуть у звичайному режимі отримати відповідь на будь-яке питання, зателефонувавши в контакт-центр", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, зараз левова частка звернень - 60% - про стан рахунку за доставку газу, 30% - передачі показань лічильника і 10% - проходження експрес-реєстрації в Особистому кабінеті споживача на сайті 104.ua

"Крім онлайн-консультацій, для наших клієнтів також працює і послуга On duty. При необхідності, чергові менеджери ЦОКів зв'язуються з такими клієнтами і видають документи, вже попередньо замовлені і виготовлені нашими фахівцями, - інформує начальник клієнтського сервісу АТ "Хмельницькгаз" Юлія Стрілець. - Крім того, ми пропонуємо клієнтам пройти експрес-реєстрації в Особистому кабінеті споживача і отримати постійний доступ до власного рахунку за газ і контролювати його, що особливо зручно під час карантину".

У прес-службі нагадали, що зараз всі газові питання можна вирішити онлайн. "Для цього працюють сервіси: особистий кабінет на сайті 104.ua, чат бот "7104ua" в Viber, мобільний додаток 104Mobile та ін Крім того, з метою спрощеного доступу до онлайн-сервісів, була екстрено розроблена і впроваджена експрес-реєстрація для особистого кабінету. Для цього достатньо зателефонувати в контакт-центр за телефоном 067 01 14 104", - йдеться в повідомленні.