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Під час карантину онлайн платежі за газ у Вінницькій області зросли на 60%

Новини » Енергетика     26.05.2020 - 15:30
Під час карантину онлайн платежі за газ у Вінницькій області зросли на 60%
Газовий вентиль (УНІАН)

За допомогою онлайн-сервісів споживачі газу можуть також передати показання лічильника, дізнатися ціну газу і суму до оплати, завантажити рахунок, переглянути історію споживання і платежів

За час карантину, в березні-квітні поточного року, онлайн-розрахунки за газ у Вінницькій області зросли на 60%. Найчастіше споживачі газу користуються системами оплати EasyPay, IBOX, IPAY, Portmone.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Вінницягаз Збут".

"У березні-квітні 2020 року способами онлайн-оплати за газ скористалися 35,4 тис. клієнтів "Вінницягаз Збут", тоді як у січні і лютому розрахувалися онлайн тільки 22,3 тис. споживачів. При цьому кількість онлайн-платників в квітні, порівняно з березнем, збільшилася на 11 тис. і склала 20,3 тис. клієнтів компанії", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що заплатити за газ клієнти ТОВ "Вінницягаз Збут" можуть через онлайн-сервіси 104: Особистий кабінет на сайті 104.ua мобільні додатки 104Mobile і 104Mobile Light, чат бот 7104ua в Viber. За допомогою цих онлайн-сервісів споживачі газу можуть також передати показання лічильника, дізнатися ціну газу і суму до оплати, завантажити рахунок, переглянути історію споживання та платежів і тому подібне.

"Оплата спожитого газу з використанням онлайн-сервісів 104 і перевірених платіжних систем є зручним і надійним способом розрахунку для наших клієнтів. Крім того, сплачуючи дистанційно, споживачі не піддають себе небезпеці зайвих контактів, що мають місце при інших формах розрахунків, уникають черг, економлять свій час та кошти", - говорить директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Також у прес-службі підкреслили, що при використанні онлайн-способів оплати послуг, важливо вказати в призначенні платежу номер особового рахунку споживача, що дозволить швидко ідентифікувати платіж і зарахувати її на рахунок відповідного клієнта.

У компанії сподіваються, що з закінченням карантину, рівень платежів онлайн не зменшиться. Ті споживачі, які випробували зручність і швидкість оплати онлайн, будуть користуватися цими способами і в подальшому.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Вінницягаз
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