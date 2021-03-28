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Під час довиборів у Верховну раду зафіксували 39 порушень, відкрито дві кримінальні справи

Автор: Роман Тверденко

На довиборах у Верховну раду на округах №50 та №87 зафіксували 39 повідомлень про порушення. Поліція відкрила дві кримінальні справи.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

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