Під час акцій на Банковій постраждали 27 правоохоронців

Біля Офісу президента відбувалася акція в підтримку Сергія Стерненка . У результаті сутичок опіки очей отримали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

Про це повідомили в поліції.

За даними поліції, під час акції учасники використовували газові балончики та фаєри. У результаті опіки очей отримали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

У Києві на акції в підтримку Сергія Стерненка сьогодні ввечері під Офісом президента спалахнули сутички між демонстрантами і правоохоронцями. З'явилися повідомлення про потерпілих та затриманих.

Сьогодні в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненко, засудивши його до 7 років позбавлення волі.