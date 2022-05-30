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Тимчасово не відповідають. Хакери з Anonymous атакували сайти уряду Білорусі

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Мінськ, Понеділок 30 травня 2022 04:57
Тимчасово не відповідають. Хакери з Anonymous атакували сайти уряду Білорусі Кібератака (Фото: freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Хакерська група Anonymous повідомила про масовану кібератаку на офіційні сайти уряду Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter групи Anonymous.

"Масована атака Anonymous на білоруський уряд за причетність до вторгнення в Україну. Всі їхні найбільші урядові веб-сайти - офлайн", - йдеться в повідомленні в акаунті хакерів.

Нагадаємо, 9 травня хакери зламали один з російських телеканалів. На його сайті замість програми з'явилося звернення:"на ваших руках кров".

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Білорусь Anonymous Вторгнення Росії до України
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