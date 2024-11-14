"Урегулирование" Трампа может предусматривать контроль РФ 20% территории Украины, – Гербст

В том, чего Трамп ожидает от переговоров, есть вещи, которые не приветствуются как в Украине, так и в Кремле, считает дипломат.

"Мы видели определенные колебания в Киеве по поводу идей, изложенных Трампом. И мы наблюдали определенные колебания в Москве по тем же идеям, когда Washington Post сообщил о том, что Трамп сказал Путину во время их телефонного разговора. И сначала Кремль опроверг содержание этого разговора. Теперь Песков отрицает, что разговор вообще был. Это говорит о том, что россияне этим не очень довольны. И это то, что должно дать украинцам определенную уверенность в том, что задумал Трамп", - убежден Хербст.

По его мнению, Украина должна иметь двусторонние гарантии безопасности, которые гарантировали бы стабильный мир.

"Если бы на территории Украины между российскими и украинскими силами были европейские войска, войска стран НАТО, Путину было бы очень трудно сделать то, что он сделал с Минскими соглашениями. И в то же время, если Украина будет больше вооружена, это тоже заставит россиян дважды подумать о нарушении любого мира", - отметил он.

Для американских интересов критично, чтобы Путин проиграл войну в Украине, подчеркнул экспосол США в Украине.

"Трамп считает себя очень сильным человеком и хорошим переговорщиком. В таком случае навязывать более слабой стороне несправедливый мир, нестабильный мир – это не то, что делает сильный человек. И он прекрасно понимает, сколь катастрофичным для Байдена был выход из Афганистана. И навязанный Украине мир, побуждающий Путина захватить Украину, будет рассматриваться как гораздо большая катастрофа для американской политики. Я считаю, что понимание этого позитивно для Украины и, конечно, для Америки", - подытожил Хербст.

Нынешний Kyiv Jewish Forum, организаторами которого являются Еврейская конфедерация Украины и ведущее медиа Израиля The Jerusalem Post, посвящен вопросам противостояния, которые образуют Россия, Иран и Северная Корея.

Напомним, KJF-2024 открылся со вступительного слова президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. Он, в частности, напомнил, что во время предыдущего срока Дональда Трампа Украина стала активнее получать военную поддержку, которая позже помогла противостоять российской агрессии.