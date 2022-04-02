Ворог стягує війська на Придністров'ї та зазнає суттєвих втрат у Луганській області, - Генштаб ЗСУ

Противник відводить війська на окремих напрямках, ймовірно з метою посилення угруповання сил для подальшого ведення наступальних дій на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках.

Зазначається, що ворог активізував роботу з "добровольцями". Так, 1 квітня Міноборони РФ оголосило про проведення військових зборів з резервістами з 4 квітня по 23 травня 2022 року.

"Разом з тим, активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України", - йдеться у зведенні.

На тимчасово зайнятих територіях України противник викрадає місцевих жителів, обстрілює житлові квартали населених пунктів, мінує об'єкти цивільної інфраструктури, займається грабежами та мародерством.

У ворога - суттєві втрати в Луганській області. В Алчевську до місцевої лікарні з району ведення бойових дій біля Попасної надійшло близько 30 поранених окупантів. За наявною інформацією Генштабу ЗСУ, ворог залишає своїх загиблих на полі бою. Водночас за минулий тиждень безповоротні втрати особового складу в підрозділах так званого 2 армійського корпусу окупантів склали близько 800 осіб.

Угрупованням військ ЗСУ на Донецькому та Луганському напрямках за добу було відбито 9 ворожих атак. Українські військові знищили 8 російських танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем.