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Ворог проводить повітряну розвідку й атакує з неба, - ЗСУ про ситуацію на півдні України

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Україна, Субота 02 квітня 2022 16:40
Ворог проводить повітряну розвідку й атакує з неба, - ЗСУ про ситуацію на півдні України Фото: на півдні України ворог проводить повітряну розвідку (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

На півдні України, зокрема в Одеській області, ворожі сили проводять активну повітряну розвідку. Крім того, окупанти атакують з неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Деморалізований і озвірілий окупант продовжує вишукувати резерви та способи реалізації своїх підлих планів. Ворог наполегливо проводить повітряну розвідку, тисне й атакує з неба. Усі ризики як з моря, повітря і по суходолу нами враховані, всі дії противника ретельно відстежуються", - йдеться у повідомлення.

Проте українські захисники тримають під контролем ситуацію на півдні Україні, а в деяких напрямках переходять у контрнаступ.

Нагадаємо, в МЗС Молдови заявили, що на території невизнаного Придністров'я не проходить мобілізація.

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