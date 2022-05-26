Ворог пригнав до Зміїного захоплений український катер, можливі провокації, - ОК "Південь"

Один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України російські військові перемістили в акваторію Чорного моря, до острова Зміїний. Ймовірно, катер під українським прапором може бути використаний для провокацій з обстрілом іноземних цивільних суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Південь".

У Миколаївській та Херсонській областях окупанти здійснювали нальоти вертольотами Мі-8. Один з нальотів був зірваний. За минулу добу українські військові знищили 20 солдатів противника три самохідні артустановки, а також кілька одиниць автомобільної техніки.