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Ворог пригнав до Зміїного захоплений український катер, можливі провокації, - ОК "Південь"

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Київ, Четвер 26 травня 2022 03:20
Ворог пригнав до Зміїного захоплений український катер, можливі провокації, - ОК "Південь" Український військовий катер (Фото: censor.net)
Автор: Константин Широкун

Один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України російські військові перемістили в акваторію Чорного моря, до острова Зміїний. Ймовірно, катер під українським прапором може бути використаний для провокацій з обстрілом іноземних цивільних суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Південь".

У Миколаївській та Херсонській областях окупанти здійснювали нальоти вертольотами Мі-8. Один з нальотів був зірваний. За минулу добу українські військові знищили 20 солдатів противника три самохідні артустановки, а також кілька одиниць автомобільної техніки.

Раніше повідомлялося, що ударна Авіація ЗСУ 25 травня розбила ротно-тактичну групу російської армії. В результаті удару знищено близько десяти одиниць легкої броньованої техніки, а також жива сила противника.

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