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Ворог зазнав великих втрат як у живій силі, так і в техніці, - РНБО

Автор: Людмила Жукова

Російські окупанти зазнали великих втрат за минулу добу.

Про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов.

"Четвертий день Національного спротиву. День і нічь видалися гарячими для російських окупантів у прямому сенсі. Ворог зазнав великих втрат як у живій силі, так і в техніці. Тривають важкі бої біля Харкова, який ворог хоче взяти в облогу. На Півдні українські війська і ТРО дають відсіч спробам десантування. Уночі в столиці відбувався "відстріл" ворожих ДРГ", - повідомив Данилов.

Він додав, що ця робота по зачистці території Києва триватиме і сьогодні.

"Президент України, Уряд, центральні органи виконавчої влади знаходяться в столиці - працюють над організацією відсічі російському вторгненню. Ситуація напружена, але хочу, щоб ви знали - з кожним днем нашого Національного спротиву ми міцнішаємо!" - написав секретар РНБО.

Захід увів смертельні для російської економіки санкції, накинувши фінансовий зашморг на шию кремлівському режиму, і починає поступово його затягувати.

Все більше країн приєднуються до надання допомоги Україні.

Але найголовніший наш ресурс - це сила Національного, справді Всенародного спротиву, спираючись на який Україна непереможна.

Нагадаємо, що Зеленський звернувся до білорусів.

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