Ворог обстрілює Закарпаття ракетами з осколково-фугасним наповненням, - ОВА
Російські окупанти завдають ударів по Закарпаттю ракетами з осколково-фугасним наповненням, яке призначене для ураження не тільки об'єктів, але насамперед людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Закарпатської ОВА Віктора Микита.
Він опублікував фото, на яких видно, як після вибуху ракети з неї розлітаються сформовані округлі елементи і буквально прорізають метал.
Фото: наслідки ракетного удару (t.me/zakarpatskaODA)
За словами Микита, такі ж уламки пошкодили і будинки на відстані до 300 метрів від місця попадання ракети.
"Це ще раз вказує, що під час сигналу повітряної тривоги потрібно негайно пройти в приміщення, у яких немає вікон. Стіни захищають від ураження цими осколково-фугасними елементами", - заявив Микита.
Нагадаємо, на Закарпатті після ракетного удару запрацювала одна з підстанцій.
Ми також писали про те, що окупанти обстріляли з "Градів" громаду в Дніпропетровській області.
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