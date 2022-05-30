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Ворог завдав ракетного удару по Одеській області. Пошкоджено міст та приватні будинки

Крилата ракета (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Вранці ворог завдав ракетного удару по Одеській області. Атаці піддався непрацюючий міст через Дністровський лиман. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків. Постраждалих серед населення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

Також зенітним підрозділом оперативного командування "Південь" була знищена одна ворожа крилата ракета типу "Х", яка була випущена російським стратегічним бомбардувальником з акваторії Чорного моря по Одеській області.

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