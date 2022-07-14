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Ворог не повинен знати. В Україні засекречено дані про втрати на війні

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Україна, Четвер 14 липня 2022 15:13
Ворог не повинен знати. В Україні засекречено дані про втрати на війні Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати України на війні та інформація про кількість загиблих є державною таємною. Ці дані не розкривають, аби ворог не зміг використати інформацію у власних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр під час брифінгу.

"Цифри загиблих є державною таємницею під час воєнного стану. Вона обумовлена воєнною доцільністю і тим, що ворог не повинен знати ці цифри і використовувати це для власних спроможностей", - зазначила Маляр.

Також вона закликала не розповсюджувати неперевірені дані про кількість загиблих та інші втрати української армії.

"Ми звертаємось до громадян, громадських ініціатив, які намагаються публічно встановлювати ці цифри, думаючи, що хтось їх навмисно приховує, це не так, не працюйте на ворога і не відкривайте ці цифри до завершення воєнного стану", - заявила заступниця міністра

Нагадаємо, за минулу добу українські військові ліквідували 300 окупантів. Всього з початку війни Росія втратила близько 37 870 військових.

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