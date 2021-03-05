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Лікарі повідомили про новий побічний ефект після щеплення Moderna

Новость на русском → П'ятниця 05 березня 2021 05:37
Лікарі повідомили про новий побічний ефект після щеплення Moderna Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

Використання вакцини від коронавірусу компанії Moderna може викликати шкірні запалення і висипання. Такий ефект може настати більш ніж через десять днів після першого щеплення.

Про це йдеться в повідомленні медиків, опублікованому в New England Journal of Medicine.

На подібну реакцію поскаржилися 12 пацієнтів. Але медики змусили цих людей зробити другу дозу вакцини.

"Ми повідомляємо про серії з 12 пацієнтів з подібними реакціями, які з'являються поруч з місцем ін'єкції вже після повного розсмоктування локальних і системних симптомів, що асоціюються з вакцинацією", - йдеться у листі колективу американських лікарів.

Після другої щеплення лише у трьох осіб з'явилися шкірні запалення тієї ж інтенсивності. Ще у трьох реакція була більш м'якою, ще у шести осіб не було побічних ефектів.

Вакциною Moderna прищеплюють в США і Європі.

Нагадаємо, компанія Moderna заявила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19. Вона повинна допомогти в боротьбі зі штамом коронавірусу з ПАР.

Раніше повідомлялося, що Moderna має намір продати вакцини від COVID-19 на 18 млрд доларів.

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