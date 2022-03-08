Лікарів в Україні вистачає. Ще більше тисячі іноземних готуються приїхати, - Ляшко
Медичних працівників в Україні поки вистачає. Ще більше тисячі медиків готується приїхати, щоб рятувати українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МОЗ Віктора Ляшка в ефірі єдиних новин.
Як розповів глава МОЗ, в Україні зараз вистачає і їм доводиться працювати у виснажливому режимі.
"Медичних співробітників сьогодні вистачає. Але ми розуміємо, що вони працюють сьогодні в надскладному виснажливому режимі, особливо в тих лікарнях, які приймають поранених і потерпілих після обстрілів мирних кварталів - дістаємо їх з-під завалів, це політравми, складні випадки, це годинник в операційних для того, щоб врятувати життя", - повідомив Ляшко.
Він додав, що є і резерв – список лікарів із західних регіонів, а також – іноземні колеги.
"Ми чітко відстежуємо і маємо список лікарів, які готові приїжджати із Заходу на схід для того, щоб підтримувати або підміняти хірургів, які сьогодні оперують. Плюс у нас є в списку вже більше тисячі іноземних медичних співробітників, які готові приїжджати в Україну, і вже перші приїжджають і починають підготовку для того, щоб допомагати українським медикам і рятувати життя українців", - повідомив глава МОЗ.
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