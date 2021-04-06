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Лікаря Навального затримали. Вона намагалася домогтися допуску до колонії

Новость на русском → Покров, Вівторок 06 квітня 2021 15:45
Лікаря Навального затримали. Вона намагалася домогтися допуску до колонії Фото: Олексій Навальний (instagram com yulia_navalnaya)
Автор: РБК-Україна

У Росії затримали лікарку опозиціонера Олексія Навального. Вона намагалася домогтися допуску до нього до колонії в Покрові Володимирської області.

Про це пише "Нова газета".

Повідомляється, що глава організації "Альянс лікарів" і лікар Навального Анастасія Васильєва приїхала до колонії в Покрові та вимагала надати медичну допомогу опозиціонеру, який оголосив голодування.

Але їй не дали зустрітися з представником адміністрації в'язниці, оскільки сьогодні немає прийому. Вона написала заяву на ім'я начальника і заступника начальника колонії про відмову надати Навальному медичну допомогу. Однак заяву не прийняли, пославшись на обмеження через COVID.

У підсумку Васильєву і ведучого YouTube-каналу "Штаб Навального" Дмитра Нізовцева затримали. Також повідомляється про затримання кількох журналістів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Навальний оголосив голодування у в'язниці. Він відмовлявся приймати їжу, поки його не огляне лікар, оскільки його ноги втрачали чутливість і погіршується загальний стан.

Також стало відомо, що Навального перевели до медичної частини, а у його співкамерників виявили туберкульоз.

Політик перебуває в колонії після повернення з Німеччини, де лікувався від наслідків отруєння бойовим отрутою "Новічок". Російська судова система змінила йому умовний термін на реальний через те, що він не виконував умови вироку.

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