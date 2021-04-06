Лікаря Навального затримали. Вона намагалася домогтися допуску до колонії
У Росії затримали лікарку опозиціонера Олексія Навального. Вона намагалася домогтися допуску до нього до колонії в Покрові Володимирської області.
Про це пише "Нова газета".
Повідомляється, що глава організації "Альянс лікарів" і лікар Навального Анастасія Васильєва приїхала до колонії в Покрові та вимагала надати медичну допомогу опозиціонеру, який оголосив голодування.
Але їй не дали зустрітися з представником адміністрації в'язниці, оскільки сьогодні немає прийому. Вона написала заяву на ім'я начальника і заступника начальника колонії про відмову надати Навальному медичну допомогу. Однак заяву не прийняли, пославшись на обмеження через COVID.
У підсумку Васильєву і ведучого YouTube-каналу "Штаб Навального" Дмитра Нізовцева затримали. Також повідомляється про затримання кількох журналістів.
В ІК-2 в Покриві затримали лікаря Анастасію Васильєву і провідного YouTube-каналу «Штаб Навального» Дмитра Нізовцева, передає наш кореспондент. Затримують також журналістів, один з них — кореспондент CNN.https://t.co/anwrFLstd2— Нова Газета (@novaya_gazeta) April 6, 2021
Відео: Ліліт Саркісян / «Нова газета» pic.twitter.com/RZxrqviTv1
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Навальний оголосив голодування у в'язниці. Він відмовлявся приймати їжу, поки його не огляне лікар, оскільки його ноги втрачали чутливість і погіршується загальний стан.
Також стало відомо, що Навального перевели до медичної частини, а у його співкамерників виявили туберкульоз.
Політик перебуває в колонії після повернення з Німеччини, де лікувався від наслідків отруєння бойовим отрутою "Новічок". Російська судова система змінила йому умовний термін на реальний через те, що він не виконував умови вироку.