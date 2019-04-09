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Лікарку у Львові викрили на вимаганні хабарів

Новини » Суспільство    09.04.2019 - 13:25
Лікарку у Львові викрили на вимаганні хабарів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Медик просила хабарі за оформлення державної соціальної виплати

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) у Львоі викрили на систематичних хабарах лікаря-невролога Міської дитячої клінічної лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що лікар вимагала гроші з громадян за видачу витягу із медичної картки для оформлення державної соціальної виплати для дітей-інвалідів. Свою "допомогу" зловмисниця оцінювала приблизно у 500 доларів за документ.

Співробітники спецслужби задокументували факт одержання лікарем від матері дитини, яка хворіє на ДЦП, 6 тис. гривень - першої частини неправомірної вигоди.

Фото: затримання хабарниці (ssu.gov.ua)

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність інших медичних працівників установи до протиправної діяльності.

Раніше повідомлялося, що Київською місцевою прокуратурою №5 скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох підозрюваних у вимаганні 1,5 тис. доларів хабара в учасника АТО за встановлення йому групи інвалідності. Військовослужбовець отримав важку травму ноги під час бойових дій. 

Лікарів на вимаганні хабара у Києві затримали 5 грудня 2018 грудня. Їх затримали при одержанні 42,6 тис. гривень.

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