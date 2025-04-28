В ВР считают, что курс на цифровизацию государственных услуг следует усиливать: ключевые приоритеты

По уровню цифровизации государственных услуг Украина сейчас входит в пятерку стран лидеров, переместившись за последние годы со 102 позиции на 5 место. Этот скачок обусловлен в том числе и последствиями российской вооруженной агрессии, поскольку возникла потребность в большом количестве услуг, которые можно было бы получить онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Один из кейсов украинской цифровизации - программу "єВідновлення", европейские страны хотят адаптировать на случаи стихийных бедствий.

По ее словам, по рейтингу Online services Index, международного исследования E-Government Development Index, который оценивает 193 страны мира и разрабатывается ООН, Украина занимает 5 место по уровню развития цифровых государственных услуг при том, что несколько лет назад она занимала 102 место.

В то же время, Шуляк отметила - стремительная цифровизация началась в Украине еще до войны, но российское вторжение усилило необходимость этого процесса, поскольку возникла потребность в большом количестве услуг, которые можно было бы получить онлайн.

"Один из примеров успешной цифровизации Украины - государственная программа компенсаций за поврежденное и разрушенное жилье "єВідновлення", по которой украинцам уже начислено более 20 млрд гривен выплат. Аналога "єВідновлення" на сегодня нет даже в мире, поэтому другие страны рассматривают возможность адаптировать этот кейс под себя на случай, к примеру, стихийных бедствий", - отметила Шуляк.

При этом она подчеркнула - цифровизация постепенно проникает во все сферы жизни и в частности в сферу государственных услуг. Более того - цифровизация напрямую влияет на реализацию тех или иных реформ в Украине, поскольку способствует увеличению прозрачности и подотчетности процессов, минимизируя коррупционные проявления.

В частности, еще в 2019 году началась цифровизация украинской сферы строительства, когда начала работать государственная электронная система в сфере строительства (ЕДЕССБ) и в которую постоянно добавляются новые сервисы. В общем, работа ЕДЕССБ сфере строительства имеет антикоррупционный эффект в размере 1,5 млрд гривен в год. Именно столько экономит государство благодаря цифровизации этой сферы, ведь меньше чиновников означает меньше взяток, которые они могут получить.

Она отметила, что следующими шагами в расширении функционала ЕДЕССБ должны стать:

Запуск автоматической выдачи разрешений на строительство объектов класса последствий СС2 и СС3 при условии, если все необходимые сведения содержатся в национальных электронных информационных ресурсах и информация, представленная заказчиком, прошла успешную проверку;

Введение автоматической блокировки выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации, которая не прошла проверку в системе.

Еще одна сфера, процессы в которой будут максимально цифровизированы - жилищная. Шуляк напомнила, что в Украине началась реформа жилищной политики, которая имеет целью решить жилищный вопрос украинцев, которые десятилетиями стоят в квартирных очередях. Жилье, отметила Шуляк, не будут выдавать бесплатно, зато гражданам будут предлагать несколько инструментов, которые смогут с этим помочь. В частности, речь идет о финансово-кредитных механизмах, жилищных кооперативах, служебном жилье, которое будет предоставляться временно, а также социальной аренде.

"Важно, что решать будет не чиновник, который, как показывает украинский опыт, может требовать взятки, или которому можно будет предложить взятку. Оптимальный вариант в автоматическом режиме будет подбирать специальная информационно-аналитическая система - на основе анализа персональных данных. Будет анализироваться уровень доходов гражданина, семейное положение, наличие жилья в собственности, социальный статус (ВПЛ, человек с инвалидностью, нетрудоспособное лицо) и т.д.", - пояснила Шуляк.

Она добавила, что принятие законопроекта №12377 "Об основных принципах жилищной политики", который и запустит реформу жилищной политики, ожидают до конца текущего года. Но несмотря на то, что он является необходимым условием для получения Украиной 50 млрд евро от ЕС по программе Юкрейн Фасилити, законопроект движется не быстро.

"Но это можно понять - он отменяет жилищный кодекс, принятый еще в 1983 году, который уже давно не работает. Так, сотни тысяч украинцев десятилетиями стоят в квартирных очередях, которые почти не двигаются - ежегодно выдается в среднем 200 квартир. Учитывая это, становится понятным, почему эти устаревшие правила нужно менять", - резюмировала Шуляк.