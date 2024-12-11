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В ВР считают необходимым принятие законопроекта по достройке Хмельницкой АЭС

Фото: в ВР считают необходимым принятие законопроекта по достройке Хмельницкой АЭС (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Украине нужно достроить два энергоблока Хмельницкой атомной электростанции, которые дадут стране 2,2 ГВт дополнительной гарантированной мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата Виктории Гриб.

"Сами атомные станции враг не трогает. Потому что это уже будет красная линия, которую если пересечь, то будет другое отношение у международных игроков. И я считаю, что да, нужно достраивать и тем более мы же начинаем не с чистого сейчас листа", - – сказала она.

Гриб добавила, что законопроект по достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС уже был внесен в Раду и одобрен профильным комитетом по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

"Почему его не выносят в зал, я сейчас не понимаю. Законодательных преград на сегодняшний день не существует. Можно выносить его, ставить в повестку дня и голосовать", - подчеркнула она.

Ранее народный депутат Евгений Пивоваров заявлял, что достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС даст Украине 2,2 ГВт самой дешевой электроэнергии.

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Хмельницкая АЭСЭлектроэнергия