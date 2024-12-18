В ВР изучают опыт других стран в налаживании эффективных систем гражданской защиты

Она рассказала, что еще во времена Холодной войны в 60-х годах Швейцария стала одной из первых стран, которые на федеральном уровне законодательно предусмотрели обязательное строительство ядерных бункеров.

Законодательство Швейцарии на тот момент обязывало владельца дома, где более восьми комнат, отводить часть площади под хранилище на случай ядерного конфликта. Но застройщик может отказаться от обязательного отвода площади здания под укрытие, если заплатит компенсацию в 800 франков.

"Эта компенсация, с одной стороны, предоставляет владельцам уже построенных и введенных в эксплуатацию жилых домов право пользования укрытиями, построенными соответствующими муниципалитетами. С другой стороны, эти средства направляются муниципалитетами на возведение новых укрытий, или на их поддержку, или на финансирование других мероприятий гражданской безопасности. Также законом предусмотрено, что в случае достижения на территории кантона необходимого количества защитных сооружений взыскание компенсации с тех, кто отказывается их строить, может не происходить вообще", - рассказала Шуляк.

Она также отметила, что в швейцарском городе Люцерн расположен - автомагистральный тоннель Зонненберг, который является одновременно крупнейшим в мире гражданским ядерным хранилищем, предназначенным для защиты 20 тысяч гражданских лиц в случае войны или катастрофы.

В общем, за более чем 60 лет действия законодательства по обязательному строительству укрытий для гражданского населения Швейцарии удалось полностью обезопасить свое население на случай войны, чрезвычайной ситуации и других катастроф.

"Согласно закону 1963 года, всем жителям Швейцарии, включая иностранцев и беженцев, гарантировано место в убежище, способном защитить их от ядерного, биологического и химического оружия, а также от попаданий обычного оружия. В стране насчитывается около 370 000 частных и государственных укрытий, то есть для каждого из девяти миллионов жителей страны есть место в таком укрытии", - подчеркнула Шуляк.

При этом, парламентарий отметила, что недавно в Швейцарии решили еще больше усовершенствовать свою систему гражданской защиты - из-за российской угрозы. На модернизацию укрытий в Швейцарии планируют потратить около 250 миллионов долларов.

По словам Шуляк, с прошлого года в Украине начал действовать Закон № 2486-IX по обеспечению требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий. Он предусматривает обязательное наличие инженерно-технических мероприятий гражданской защиты в градостроительной и проектной документации, а также создание сети надежных и современных укрытий. Кроме этого, законом предусмотрено обязательное наличие укрытий в новостройках использования сооружений двойного назначения.

"С 1 ноября 2023 года новые ДБН - ДБН "Защитные сооружения гражданской защиты" (ДБН В.2.2-5:2023), уже начали действовать. Не всем они нравятся, но безопасность для нас сегодня на первом месте и, конечно, строительство укрытия и постоянный пересмотр возможностей перемещать и наши производства. и наши административные сооружения под землю сейчас будут в прерогативе", - рассказала Шуляк.

Кроме безопасности также очень быстро разрабатывался стандарт по внедрению принципов безбарьерности, доступности, инклюзивности. В частности, конкретные примеры их внедрения уже есть в сфере градостроительства и строительства, поскольку вышеупомянутые ГСН предусматривают и повышенные требования к инклюзивности. Ими обязаны руководствоваться подрядчики при проектировании, строительстве и восстановлении поврежденных объектов.