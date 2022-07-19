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У ВР створили ТСК для моніторингу отримання і використання міжнародної допомоги

Фото: у Верховнвй Раді створили ТСК для моніторингу отримання і використання міжнародної допомоги (Віталій Носач, РБК-Україна) 
Автор: Ілона Свиридова

У парламенті створили Тимчасову спеціальну комісію ВР з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову №7563, за яку проголосували 314 народних депутатів.

За словами голови партії "Слуга народу" Олена Шуляк, яка також увійшла до складу ТСК, Комісія готуватиме законодавчі ініціативи для створення парламентського контролю над використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги від партнерів, зокрема - озброєння. Також вона вивчатиме, чи були випадки неналежного чи нецільового транспортування, розподілення чи використання такої допомоги.

"Російська пропаганда активно розганяє фейки про нібито неналежне використання Україною зброї від Західних партнерів, намагаючись зірвати подальші поставки. Україна ж готова довести всьому світові, що застосування міжнародної допомоги на фронті є абсолютно прозорим та ефективним. Створення цієї ТСК допоможе нам здійснювати парламентський контроль за цим питанням і мати чіткі спростування пропаганди Кремля", - пояснила вона.

Крім Олени Шуляк, до складу ТСК також увійшли такі депутати від "Слуги народу": Олександр Завітневич (заступник голови ТСК), Вадим Галайчук, Леся Забуранна, Олександр Мережко, Юрій Мисягін, Галина Михайлюк, Єгор Чернєв.

Також членами ТСК є депутати від усіх фракцій, представлених у ВР.

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