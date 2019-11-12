В Україні зроблять обов'язковим вступний іспит з іноземної мови

Верховна рада України в першому читанні підтримала законопроект, який зобов'яже всіх абітурієнтів здавати іспит з іноземної мови для вступу до вишу. Відповідне рішення підтримали 311 народних депутатів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи підтримали законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів для удосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Документ спрямований на розширення доступу до освіти для жителів окупованої території, запровадження мотиваційного листа при вступі, врахування досягнень на міжнародних олімпіадах, збільшення питомої ваги творчих конкурсів конкурсних балах, а також для встановлення обов'язковості єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Крім того, передбачено застосування ЗНО стосовно випускників шкіл, а також технікумів з дипломами молодшого спеціаліста, а також на першому (бакалаврском) рівні (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) при вступі їх до вишів.

Також пропонується проводити Єдиний державний кваліфікаційний іспит для одержувачів ступенів на бакалаврських і магістерських рівнях вищої освіти.

Нагадаємо, раніше були опубліковані правила і вимоги ЗНО-2020. Зазначимо, у тесті з української мови і літератури в цілому 58 завдань різної форми, на виконання яких буде відведено 180 хвилин.