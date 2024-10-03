В ВР рассказали, как украинскому бизнесу поможет новый инвестиционный фонд в рамках Ukraine Facility

По ее словам, речь идет о создании в Украине к 2027 году инвестиционного фонда на сумму 16 млрд евро. Его планируют запустить в рамках второго компонента программы Ukraine Facility, согласно которой Украина получит от ЕС 50 млрд евро. К финансированию этого фонда будут привлекаться международные и европейские финансовые учреждения, такие как Европейский Банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Банк развития Совета Европы и Всемирный банк.

"Он сможет стать существенной поддержкой для развития бизнеса, в том числе того, который будет видеть себя в развитии строительной сферы. Будем ожидать, как этот фонд заработает, чтобы он помогал и строительной отрасли в том числе", - сообщила Шуляк.

Она отметила, что из-за войны строительная отрасль, как и вся страна, столкнулась с огромным количеством вызовов. Война привела к фактической остановке нового строительства и нехватке рабочей силы в начале ее активной фазы. Часть мужского состава большинства строительных компаний, сменив строительные каски на военные, а строительные орудия на оружие, пошли в ряды ВСУ защищать свою страну. из-за войны были приостановлены логистические цепочки поставки стройматериалов, а отсутствие сбережений и отток граждан за границу привели к снижению спроса на жилье.

При этом Шуляк отмечает - для украинских компаний, работающих в сфере строительства, восстановление страны может стать и возможностью возобновления бизнеса, поскольку восстановление разрушенных объектов в Украине потребует строительных материалов и оборудования на сумму свыше $62,8 млрд.

Согласно последним исследованиям, подчеркнула она, по некоторым категориям строительной продукции, необходимой для восстановления, у нас есть профицит. К примеру, в категории лакокрасочных изделий, кирпича, газобетона, еврорубероида, асфальтобетона, песка, керамической плитки, штукатурки, щебня, трубопроката, сантехники, монолитного железобетона, металлопроката.

В то же время у нас есть только 56% необходимого для восстановления бетона, 70% необходимой минваты, 77% профиля ПВХ, 86% цемента и вообще ноль процентов стекла. То есть по этим жизненно важным категориям продукции недостаточно. Это может стать возможностью реанимироваться бизнесу, который захочет в этих категориях либо работать, либо возобновить работу.

Впрочем, несмотря на оптимистическую оценку возможности Украины производить строительные материалы, необходимые для восстановления, все еще существуют значительные вызовы, которые сектор должен преодолеть, чтобы заработать на полную мощность, отметила народная депутат.

"В условиях военного времени эти вызовы предприятия не способны решить самостоятельно. Поэтому Правительство, страны-доноры и международные финансовые организации могут сыграть важную вспомогательную роль. Если они продемонстрируют уверенность в том, что украинский сектор стройматериалов может удовлетворить потребности в восстановлении страны, это может повысить доверие инвесторов и банковскую способность предприятий в этом секторе", - отметила Шуляк.

Одним из инструментов такой помощи и сможет стать инвестиционный фонд, созданный в рамках Ukraine Facility. Чтобы бизнес той или иной общины получил возможность приобщиться к этому инвестиционному фонду, каждая община должна прежде всего создать условия для предпринимателей и для развития бизнеса на свои территории. Это своего рода домашнее задание, которое должно выполнить община. Бизнес, работающий на ее территории, это налоги и, соответственно, ее развитие, резюмировала Шуляк.