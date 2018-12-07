ВР рекомендують прийняти закон про українське громадянство для іноземців-бійців АТО

Фото: парламент (РБК-Україна, Анастасія Світлевська)

Комітет рекомендує ухвалити відповідний законопроект у другому читанні

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує Верховній раді ухвалити у другому читанні законопроект №3433, який передбачає спрощення надання громадянства іноземним учасникам антитерористичної операції (АТО). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Відповідний проект комітет розглянув на своєму засіданні 6 грудня.

"У ході засідання, яке відбулося 6 грудня, комітет розглянув і рекомендував Верховній раді прийняти у другому читанні і в цілому проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України)" (№ 3433), у редакції, запропонованій комітетом", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні Рада підтримала відповідний законопроект за основу в першому читанні, за документ проголосували 252 парламентаря.

Документом планується внести зміни до закону "Про громадянство України", а саме передбачити норму про спрощений порядок прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які надавали практичну допомогу в захисті територіальної цілісності і недоторканності України.

Як писало РБК-Україна раніше, 2 жовтня біля Ради прошла акція, організована Національним Корпусом на підтримку законопроекту №3433.

Додамо також, 20 вересня у ході мітингу біля будівлі ВР, учасники якого вимагали прийняти законопроект №3433 про захист прав іноземних добровольців і висловити протест проти екстрадиції у Росію громадянина цієї країни Тимура Тумгоева, сталося зіткнення між протестуючими і поліцією.