ВР не дозволила прокурорам обирати особисте зобов’язання підозрюваним без суду

Верховна рада не дозволила прокурорам обирати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання підозрюваним власним рішенням без суду. Нардепи відправили на доопрацювання відповідний законопроект №2734.



Про це повідомляє РБК-Україна.

Проект за основу підтримали лише 217 парламентарів. На повторне перше читання законопроект направили 252 голосами нардепів.

Крім того, документ пропонував:

прописати поняття обґрунтованої підозри;

розширити права потерпілого під час обрання запобіжного заходу підозрюваному, обвинуваченому;

розширити перелік невідкладних слідчих дій, які можливо проводити до внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

оскарження рішень чи дій слідчого або прокурора під час досудового розслідування, які прийнято або вчинено у спосіб, який не передбачений цим Кримінально-процесуальним кодексом.

Нагадаємо, раніше в Україні змінили порядок внесення поправок до Кримінального кодексу та Кримінально-процесуального кодексу з метою уникнення прийняття проектів, подібних "правкам Лозового": відповідний закон 11 червня набув чинності.

Як писало РБК-Україна, Рада також прийняла в другому читанні законопроект №3276 про зміни до Кримінального процесуального кодексу з приводу судового контролю на час карантину.