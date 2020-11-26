ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У ВР просять Раду Європи допомогти з напрацюванням закону про публічні консультації

Україна, Четвер 26 листопада 2020 12:11
У ВР просять Раду Європи допомогти з напрацюванням закону про публічні консультації
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку звернувся до Ради Європи з проханням про надання експертної підтримки під час підготовки закону "Про публічні консультації". Йдеться про законопроект №4254.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

"Комітет звернувся з проханням до Ради Європи в рамках діяльності програми "Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні" розглянути можливість підтримки робочої групи комітету (у разі її створення) та залучення експертів Ради Європи", - сказано у повідомленні.

Експертів хочуть залучити до робочих зустрічей (нарад) з питань обговорення і підготовки цього законопроекту до розгляду Радою.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Раді з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів про публічні консультації з державною владою.

Документ визначає правила проведення суб’єктами владних повноважень публічних консультацій з питань формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, підготовки проектів стратегічних та програмних документів (концепцій, стратегій, програм, планів заходів тощо), нормативно-правових актів для узгодження публічних та приватних інтересів.

Як писало РБК-Україна, 21 жовтня уряд схвалив проект закону про публічні консультації з державною владою. Він є частиною виконання Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Рада ЄвропиВерховна РадаЗаконконсультации

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся