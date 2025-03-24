В ВР объяснили, какие варианты легализации недостроев есть у обманутых инвесторов

Для легализации недостроев инвесторами, которые вложились в жилой проект, ставший в итоге проблемным, не существует универсального механизма. Жители могут попробовать несколько способов, однако вообще не факт, что они сработают в конкретном случае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Лучшим способом решения проблемы могут стать конкретные шаги со стороны государства, которые позволят предотвращать появление части недостроев. В том числе и таких, какими стали дома Войцеховского.

"Пока нет эффективного универсального механизма, который можно использовать для решения таких сложных кейсов. То, что может работать в случае одного кейса с недостроем или долгостроем, не будет работать для другого. Но подчеркну - вариантов не так уж и много, к сожалению. Да, жители, как правило, пробуют достраивать самостоятельно. Иногда это получается. Но в сложных случаях это не всегда возможно", - пояснила она.

В качестве примера она привела дома, которые возводила компания "Укогруп" Анатолия Войцеховского, которого на прошлой неделе удалось экстрадировать в Украину и который сейчас находится в СИЗО, ожидая решения суда.

Ключевая проблема этих домов, отметила Шуляк - земля, которая либо не имела целевого назначения под жилищное строительство, либо была отчуждена городом обратно из-за грубых нарушений. Подобные дома нельзя ввести в эксплуатацию из-за проблем с землей, а это означает невозможность подключения к инженерным сетям (свет, водоснабжение, тепло и т.д.). Для жителей единственный вариант - подключаться по промышленным тарифам, которые значительно выше, чем для бытовых потребителей.

"Поэтому для жителей рекомендацией может быть создание или жилищно-строительного кооператива, или ОСМД, или двигаться через банкротство предыдущего девелопера и отчуждение объекта через суд. Но даже и с такими способами множество нюансов", - рассказала Шуляк.

Первый вариант - создание жилищно-строительного кооператива, который возьмет на баланс этот долгострой, будет означать, что в него объединятся жители, которые будут достраивать за собственные средства. Довольно редко удается найти стороннего инвестора - строительную компанию, которая будет делать это за свой счет, поскольку в домах "Укогруп" квартиры могли быть проданы по несколько раз.

"Поэтому если подключаются инвесторы - жильцы, им нужно будет юридически перевести землю на свой кооператив так, что он вступил в отношения с городом и стал новым арендатором этой земли. Но город, к сожалению, не всегда идет на уступки. Плюс кооператив могут юридически не признать поставщики коммунальных услуг, то есть подрядчики, которые подключают объекты к инженерным сетям. Последние понимают, что там, где есть проблема с землей, нет технических условий, чтобы к ним подключиться", - отметила нардеп.

Второй возможный вариант - создать ОСМД, но это возможно только в случае, если дом готов более чем на 90%. Впрочем, жилой проект становится недостроем значительно раньше. Прецеденты с достройкой таким путем, по словам Шуляк, пока смогли реализовать разве что отдельные точечные комплексы.

Третий вариант - суд признает банкротство предыдущего девелопера и отчуждает объект. Далее или ОСМД или жилищный кооператив может попытаться найти другого девелопера, которому уже легче идти и договариваться за землю с городом. Но это сработает только в том случае, если проект не законсервирован длительный период - возобновлять работы на них очень трудно, плюс изменилась маржинальность строительства в дополнение к военным рискам.

В то же время нужно заметить - лучшее, что может быть, это предотвращать такие ситуации. Это возможно только при условии минимизации коррупционных рисков на этапе получения разрешений на строительство.

Этого можно достичь только за счет дальнейшей цифровизации сферы строительства, следствием чего станет минимизация коррупционных рисков и недобросовестные игроки не смогут просто договариваться с чиновниками на местах. В случае успешной цифровизации последние решать не смогут - при условии, если вся документация в порядке, большинство процессов будет происходить автоматически.

"Речь идет о возможности предоставления права начать строительство (при наличии всех документов) автоматически без участия чиновника в электронной системе, блокировки проектной документации с нарушениями, а также введение опции автоматической выдачи градостроительных условий и ограничений - одного из самых больших коррупционных рисков для отрасли", - резюмировала Шуляк.