ВР планирует принять закон об усилении контроля за парковкой людей с инвалидностью: что изменится

Один из законопроектов должен усилить контроль за использованием льготных мест с помощью цифровых решений, второй - введет четкие правила размещения парковок. В то же время, необходимо и повышение штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью для тех, кто ее не имеет.

По ее словам, 28 мая в ВР зарегистрировали законопроект №13321, направленный на усиление защиты прав водителей с инвалидностью, включая ветеранов войны.

Речь идет об изменениях в системе контроля за использованием льготных парковочных мест. Документом предусмотрено создание для водителей с инвалидностью единого опознавательного знака, оборудованного QR-кодом для подтверждения статуса.

"Этот знак нужно будет иметь при себе вместе с документами, подтверждающими право на льготу и предъявлять в том числе в электронном виде. Это нововведение позволит усилить контроль за использованием паркомест для людей с инвалидностью, поскольку сейчас эти места постоянно используют не по назначению", - пояснила Шуляк.

Законопроект, добавила она, также предусматривает обновление требований к обустройству бесплатных парковочных мест. Согласно новым правилам, на всех парковках обязательно должно быть выделено не менее 10% мест для лиц с инвалидностью, но в любом случае не менее одного места.

Сейчас, отметила Шуляк, ситуация с использованием льготных паркомест не по назначению - гражданами, которые таких льгот не имеют, становится все более тревожной.

Она привела пример - во Львове ветеран сделал замечание водителю, который запарковал свое авто на месте парковки, предназначенного для людей с инвалидностью. Нарушитель машину не убрал, зато, добавила Шуляк, ветеран получил оскорбления в свой адрес и попытку наезда на него этой машиной.

Такие кейсы, к сожалению, не единичны, подчеркнула нардеп. Транспортная инфраструктура крупных городов и особенно столицы пока не рассчитана на реальное количество авто и реальную потребность в местах для парковки.

Следовательно, ситуация с парковкой авто в местах, которые для этого не предусмотрены, становится все хуже. Как следствие, жители городов паркуются в непредназначенных для этого местах и особенно - на местах для парковки людей с инвалидностью.

"Чтобы как-то исправлять эту ситуацию в новых ГСН, которые начали действовать еще до войны, было предусмотрено увеличение паркомест при возведении объектов жилой недвижимости. Но застройщики, которые пытаются уменьшить свои расходы, иногда эту норму игнорируют. Следовательно - паркомест недостаточно и люди вынуждены парковаться там, где могут. Например, на местах, предназначенных для людей с инвалидностью", - пояснила председатель комитета градостроительства.

По ее словам, решать проблему нужно системно и принятие законопроекта №13321 станет частью этого решения. В то же время, полностью успешным оно будет при условии увеличения штрафов для нарушителей, а также после пересмотра правил размещения парковок.

"Нести реальную ответственность должны как те, кто возводит дома без нужного количества паркомест, так и те, кто в результате этого паркуется не там, где надо. Сейчас штрафы могут составлять до 2 тысяч гривен. Но как показывает практика, этого мало. Например, в ЕС - в той же Германии, штраф за парковку в зоне для людей с инвалидностью составляет до 370 евро", - отмечает Шуляк.

В то же время, системный подход в решении проблемы парковочного коллапса в украинских городах и столице в частности, невозможен без изменений в правилах размещения парковок. Законопроект, который должен упорядочить это, "завис" в парламенте уже почти 2 года, пояснила Председатель Комитета градостроительства.

"Речь идет о законопроекте №10308 - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности и площадок для парковки транспортных средств (№10308), был зарегистрирован еще в декабре 2023 года, но нам пока не удается его двигать", - подчеркнула Шуляк.

Суть законопроекта, пояснила нардеп, в упорядочении размещения МАФов и парковок по всей стране. В частности, он предусматривает отвод мест под МАФы и парковки исключительно через электронные аукционы. Предприниматель, который предложил лучшие условия, получил право работать.

"Никаких чиновничьих "откатов" за "хорошее место". Схема размещения МАФов и парковок будет разрабатываться для всего города и обнародоваться, поэтому, размещать их в других местах будет запрещено. Ждем, что этот законопроект все же попадет в повестку дня, поскольку без него решить парковочный коллапс в столице будет невозможно", - резюмировала Шуляк.