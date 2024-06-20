ВР поддержала законопроект о публичных консультациях. Кто, как и зачем должен их проводить

Верховная рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий проведение публичных консультаций всеми органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и т.п. при введении любых управленческих решений (№4254).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Полноценно этот инструмент, являющийся одним из структурных маяков Ukraine Facility, заработает в Украине после завершения полномасштабной войны.

Предполагается, что этот инструмент будет способствовать увеличению уровня доверия граждан к государственной власти и местному самоуправлению, а также обеспечить эффективное сотрудничество с гражданским обществом.

Проводиться публичные консультации должны с участием заинтересованных сторон по всем проектам нормативных актов и стратегических документов. Речь идет о лицах, на которых повлияет принятие решения, прав, свобод, интересов или обязанностей которых оно касается, а также другие лица, изъявившие желание участвовать в публичных консультациях. Все предложения и недостатки, которые будут озвучиваться в ходе консультаций, должны быть учтены.

"Демократическим общество становится тогда, когда как можно больше граждан участвует в процессах принятия управленческих решений. Поэтому применение этого инструмента будет способствовать увеличению уровня доверия граждан к государственной власти и местному самоуправлению, а также должно обеспечить более эффективное сотрудничество с гражданским обществом. Другими словами, введение публичных консультаций создает условия для более активного участия граждан в государственном управлении и обеспечивает учет их интересов при принятии важных решений", - подчеркнула Шуляк.

Поддержанный законопроект:

Определяет, что публичные консультации должны проводить все органы власти, органы местного самоуправления перед принятием тех или иных управленческих решений;

определяет четкий порядок проведения консультаций;

Устанавливает норму, которая обязательно обеспечивает участие в публичных консультациях широкого круга заинтересованных лиц;

Вводит разные формы консультаций (электронные, публичные обсуждения и адресные консультации);

Предусматривает создание единой онлайн-платформы для проведения консультаций;

Вводит для органа власти обязанность анализировать каждое поданное общественностью предложение;

Устанавливает норму, согласно которой по результатам проведенных консультаций готовится обязательно развернутый, публичный отчет;

"В сегодняшних условиях ни одной из стран не пришлось сталкиваться с необходимостью проведения такой программы, поэтому создавая ее, мы двигались в режиме первопроходцев - кое-где вслепую, набивая шишки. Поэтому, чтобы выяснить недостатки программы и, главное, пути их устранения, в конце 2023 года мы провели масштабные публичные консультации, по результатам которых программу достаточно оперативно начали усовершенствовать", - добавила Шуляк.

Речь идет, в частности, о праве подаваться на компенсацию нескольким совладельцам жилья, возможность подавать заявления не только через действие, уточнение площади жилья и т.д.

Вторая важная тема, для которой в начале текущего года проводились публичные консультации - наработка законопроекта об основных принципах жилищной политики, принятие которого является необходимым условием получения Украиной 50 млрд евро, согласно плану для Ukraine Facility.

"В этих публичных консультациях приняло участие почти вдвое больше участников - люди увидели, что их готовы слушать и, главное, считаться с их мнением. Рекомендации по итогам этих публичных консультаций, полученные с их помощью, предоставят уже в ближайшее время. А сам законопроект об основных основы жилищной политики, усовершенствованные по этим результатам, зарегистрируют в течение следующих двух месяцев", - сообщила Шуляк и добавила, что следующей темой для проведения публичных консультаций может стать охрана культурного наследия, поскольку проблемы в этой области ежедневно усугубляются.

По словам Шуляка, в международной практике проведение публичных консультаций - обязательная норма для большинства важных решений на уровне государства. При этом в Украине эта история до сих пор была абсолютно добровольной. Впрочем, после принятого сегодня законопроекта №4254 публичные консультации будут обязательными при принятии любых управленческих решений на уровне государства и общин. Эта норма вступит в силу после завершения полномасштабной войны.