ВР скасувала заборону створювати установи для бездомних недержавним організаціям

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний проект закону підтримали 343 нардепи

Верховна рада схвалила у другому читанні проект закону №0932 "Про внесення змін до статті 6-1 закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". За документ проголосували 343 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

Документом передбачається скасувати заборону створювати установи для бездомних недержавним організаціям.

Такі зміни вносяться до закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Крім того, закон скасовує норму про прив'язку реєстрації в Центрі обліку для бездомних осіб до надання лише соціальної послуги "Надання притулку".

Як писало РБК-Україна раніше, у січні 2019 року у Київській міській раді повідомляли, що Київський центр соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, які не мають постійного місця проживання, реорганізують у Київський міський центр комплексного обслуговування бездомних до 1 грудня 2019 року. Зокрема, відповідним розпорядженням КМДА створено спеціальну комісію за участю профільних фахівців.

Так, у серпні минулого року жителі Чернівців бунтували проти безкоштовних обідів для бездомних і пенсіонерів.