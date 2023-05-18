RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ВВС Британии считают, что обучение украинских пилотов может помешать подготовке британцев

Фото: в ВВС Британии считают, что обучение украинских пилотов может помешать подготовке британцев (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Обучение украинских пилотов может повлиять на способность Королевских Военно-воздушных сил Британии тренировать британских новобранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Новый глава Военно-воздушных сил Британии Ричард Найтон отметил, что еще не определены детали начала базовой летной подготовки для украинцев этим летом, о которой заявил премьер страны Риши Сунак во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Сообщается, что военная летная подготовка в Британии уже сталкивается с проблемами - студенты вынуждены ждать месяцами, иногда годами, чтобы пройти через разные этапы обучения - от базовых полетов до обучения на конкретном самолете.

При этом Найтон считает, что эта программа не сразу повлияет на поток британских новобранцев из-за количества стажеров ВВС, которые уже в системе.

"Мы еще не совсем определили с украинцами, как именно это будет выглядеть. Пока мы этого не поймем, мы не можем полностью понять, как это повлияет на нашу систему обучения полетам, поскольку, очевидно, для этого понадобятся мощности", - сказал он.

Напомним, Сунак и его премьер Нидерландов Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции по закупке самолетов F-16 для Украины.

Отметим, что Британия пока не собирается передавать Украине истребители Eurofighter Typhoon, но готова помогать с обучением пилотов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВойна России против Украины