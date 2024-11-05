ВПЛ стали чаще возвращаться на опасные и оккупированные территории: в чем причина

Количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине уменьшается, несмотря на обострение ситуации в прифронтовых регионах. Украинцы стали чаще возвращаться домой на опасные и временно оккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца .

По данным Минсоцполитики, с марта по сентябрь 2024 с учета сняли почти 300 тысяч ВПЛ. В настоящее время зарегистрировано около 4,6 миллиона человек по сравнению с 4,9 миллиона весной. Омбудсман обращает внимание на то, что уменьшение количества ВПЛ произошло на фоне увеличения перемещения населения в связи с ухудшением ситуации в прифронтовых регионах, а также массовой эвакуацией населения.

Причины возвращения украинцев в опасные регионы и на временно оккупированные территории включают трудности интеграции на новых местах проживания, отсутствие жилья, низкий уровень доходов и сокращение государственной поддержки. Возвращение на ВОТ часто обусловлено пропагандой со стороны России и угрозой "национализации" имущества украинцев, длительно отсутствующих в своих домах на ВОТ.

"Яркий пример – "национализация" имущества наших граждан россиянами. Ведь если украинцы физически не проживают в своем доме или квартире на ВОТ Украины, их жилье могут отобрать. И потому украинцы вынуждены возвращаться, чтобы не потерять жилье", – отмечает Лубинец.

По его словам, для решения проблемы государство должно усовершенствовать механизмы жилищной политики и социальной поддержки ВПЛ, обеспечивая их социальную защищенность. Важно продлить выплаты на проживание для всех ВПЛ до завершения военного положения и сохранить финансирование в поддержку ВПЛ в государственном бюджете на 2025 год.