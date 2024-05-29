Влияют на безопасность водителя и пассажиров: лайфхаки для безопасной езды ночью

Именно в ночное время количество аварий на дорогах наибольшее, к тому же тяжесть этих происшествий самая высокая. Однако и без угроз подобных ДТП ночная езда представляет дополнительную нагрузку для водителя. Как сделать ночные поездки более удобными и безопасными?

Наверное, каждый водитель встречал такого коллегу, который утверждал, что больше любит ездить ночью: мол, машин меньше, скорость выше, да и ценное дневное время на дорогу не тратится. Но подобная самоуверенность отнюдь не гарантирует такому "ночному драйверу" полной безопасности – хотя бы потому, что есть масса объективных факторов, ухудшающих условия движения в темноте.

Но важно другое – то, что у вдумчивого водителя есть возможность сделать свои ночные поездки более безопасными. Наши подсказки, основанные на опыте бывалых коллег, касаются собственно двух направлений, которые и определяют безопасность ночных маршрутов: водитель должен максимально хорошо видеть все вокруг себя и его так же хорошо должны видеть другие.

Проверить фары и фонари

Не торопитесь критиковать фары собственного авто за устаревшую конструкцию и за слабый свет. Во-первых, все источники света на серийных автомобилях проходят строгую сертификацию и признаны пригодными для освещения дороги. А во-вторых, если машина давно уже не нова, фары нужно проверить на силу светового потока и отрегулировать их луч.

Причиной слабого света могут быть старые лампы, затертое или мутное стекло (на самом деле это пластиковый колпак), поврежденное зеркальное покрытие рефлектора. Следует признать, что в некоторых случаях ремонт невозможен или нерентабелен, и фары придется заменять в сборе, что может больно ударить по кошельку.

Также следует убедиться, что все габаритные огни вашего автомобиля светятся должным образом. В частности, они должны иметь одинаковую яркость и цвет, иначе другие водители могут ошибиться с оценкой расстояния до вас и случайно догнать на темной дороге (не вдаваясь в теорию оптики, напомним, что именно наличие двух фонарей позволяет наблюдателю оценить расстояние до машины).

И еще один нюанс относительно регулировки фар: неправильно выставленный луч не только хуже освещает дорогу, но и слепит других водителей, как встречных, так и попутных (через зеркало). Следовательно, ослепленный водитель может ошибиться с дистанцией или интервалом и совершить ДТП с вами.

Помыть стекло

Казалось бы, мелочь, на которую в ночных поездках обращают внимание далеко не все водители – состояние лобового стекла. Оно прежде всего должно быть чистым, и не только без откровенной грязи, но и без тонкого слоя пыли и без жирного налета. Надо понимать, что дело здесь не столько в том, что за загрязнениями может спрятаться какой-нибудь объект на дороге. А в том, что каждая лишняя частица на стекле, даже отдельное присохшее насекомое, вызывает преждевременную усталость глаз водителя.

Кроме того, загрязнения, даже не заметные днем, начинают мешать ночью. Через них в свете встречных фар на лобовом стекле "проявляются" яркие пятна, создающие эффект ослепления. Качественная очистка стекла моющим средством решает эту проблему, но не забывайте, что стекло нужно мыть с обеих сторон.

Держать разумную скорость

Неопытных и слишком уверенных в себе (и в своей машине) водителей ночное движение легко вводит в заблуждение: в течение многих километров и целых часов машина непрерывно несется вперед. Встречные авто вежливо переключаются на ближний, знаки хорошо отражают свет, свежая разметка указывает границы проезжей части… И кажется ничто не может помешать продолжать столь быстрое и уверенное движение и дальше. Но вдруг в свете фар появляется какое-то препятствие, скажем, неторопливый грузовик без задних фонарей. И тогда выясняется, что остановиться машина не успевает, потому что луч ее фар гораздо короче, чем нужный тормозной путь. И все, происходит ДТП.

Которого можно было бы избежать, если бы водитель держал такую скорость, для остановки с которой хватило бы той дорожки, которую освещают впереди машины ее фары. Да, эта скорость большинству из нас кажется очень малой, но спросите про ее у тех коллег-водителей, кто имел счастье выжить после ночной аварии.

Если коротко

Последний совет, относительно разумной скорости, – самый важный. Какими бы совершенными ни были фары, или наоборот, каким бы поцарапанным-затертым не было лобовое стекло – все упирается в то, за сколько метров водитель в реальной ситуации увидит препятствие. И соответственно как это расстояние будет соотноситься с тормозным путем его автомобиля. А вообще если машина часто используется для дальних поездок в ночное время, важные для таких маршрутов системы и элементы нужно держать в отличном состоянии. Кроме вышеупомянутого, имеются в виду также, например, стеклоочистители, корректор фар и их омыватель, эффективная климатическая установка и другие вещи, которые улучшают обзорность и уменьшают усталость водителя, способствуя его концентрации на дороге.