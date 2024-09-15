Влияет на безопасность: что делать, если поцарапано лобовое стекло авто

Вопрос действительно актуален для большинства многих современных автовладельцев, ведь факторы, портящие наше лобовое стекло, одинаково влияют и на пожилые машины, и на вчера полученные с площадки автосалона.

При этом поменять лобовое на новое теперь не всегда просто, и не только из-за денег. Ведь современное стекло помимо прочего является носителем комплекта датчиков и камер систем безопасности, которые нужно не просто переставить, а зачастую и юстирировать на специальном оборудовании, которое есть только на больших дилерских СТО. Между тем, профессиональные сервисмены о некоторых моделях авто говорят, что они имеют "мягкое" стекло – настолько легко на нем создается сетка микроцарапин.

Почему стекло бывает "мягким"

Наверное, стоит напомнить, что сегодняшнее лобовое стекло – целая конструкция. Его не зря называют триплексом, потому что состоит из трех основных слоев – двух собственно стеклянных и эластичной полимерной пленки посередине. Все три составляющие спрессовываются при нагревании и они образуют цельное стекло любой заданной формы. Главное преимущество такого трехслойного стекла в том, что оно травмобезопасно, при разрушении его обломки не разлетаются на острые фрагменты, не ранят водителя и пассажиров, а остаются приклеенными к внутреннему слою-пленке.

Окна составляют большой процент поверхности автомобиля, то есть они – большой резерв для автопроизводителя в плане понижения массы и себестоимости. Поэтому на авто последних поколений наблюдается тенденция к уменьшению толщины лобового стекла – это касается и оригинального продукта, и разного рода аналогов вторичного рынка. Так, на одну и ту же модель авто можно найти стекло разной толщины – 4,3 мм, 4,5 мм и 5,2 мм.

Вторая особенность – лобовое действительно может быть разной жесткости. Одно будет более устойчивым к истиранию, годами выдерживая "пескоструйную обработку" во время неквалифицированной мойки и работы дворников на грязных путях, а второе покроется сеткой микроцарапин уже через год-два городской эксплуатации. Эксперты автостекла отмечают, что "мягкое" может встретиться и среди недорогих предложений на рынке aftermarket, и на машине в заводской комплектации.

Поцарапанное стекло: что делать

Драйвер, привыкший к комфортной езде и заботящийся о безопасности, долго не потерпит стекла, затертого щетками и небрежными мойщиками: пятна рассеянного света от встречных фар ночью или низкого вечернего солнца очень мешают следить за дорогой. Вариантов, к сожалению, немного.

Полировка лобового стекла. Технология в целом отработана, она напоминает полировку лакокрасочного покрытия кузова, но имеет несколько важных нюансов. Прежде всего, от исполнителя требуется квалификация и определенное оборудование. Стекло – не краска, малейший дефект полировки будет заметен и будет мешать глазам еще больше, чем старые возрастные отметины. Так что мастерские по полированию стекла есть не в каждом даже большом городе. А во-вторых, отполировать лобовое стекло стоит так дорого, что часто сумма приближается к цене нового стекла.

Замена лобового стекла. Здесь тоже есть несколько серьезных рисков. Во-первых, качественное стекло стоит недешево, особенно если автомобиль высокого класса и имеет на стекле немалый набор дополнительных функций: подогрев, напыление против ослепления, едва заметную фирменную тонировку, зону для проектора показаний приборов, места для крепления камер и т.д. Во-вторых, установить стекло, а главное – правильно наладить все упомянутые гаджеты тоже недешево и непросто. Даже клей, на который ставят лобовое, должен быть определенного типа, чтобы стекло держалось достаточно крепко и автомобиль сохранил показатели пассивной безопасности, полученные во время краш-тестов. Конечно, все эти нюансы предусмотрены дилерскими технологиями ремонта, но хлопот и денег понадобится столько, что стоит задуматься о полировании. По крайней мере, цены и другие нюансы следует внимательно изучить и сравнить.

Если коротко

Зная о непростых вариантах решения проблемы затертого стекла, следует позаботиться, чтобы оно как можно дольше сохраняло первичную прозрачность. Для этого нужно относиться к стеклу как к чему-то мягкому, что может поцарапаться от неаккуратных действий. Правила просты и не имеют побочного действия: не вытирайте грязное лобовое сухой тряпкой, следите, чтобы под дворниками не накапливалась абразивная грязь (песок), не включайте стеклоочистители "на сухой", зимой удаляйте лед из стекла не жесткими пластиковыми скребками, а жидкостью. , во время слабого дождя включите прерывистый режим щеток.