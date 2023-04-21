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Не вписалась в поворот. В центре Мелитополя перевернулось российское ПВО

Фото: в центре Мелитополя перевернулось российское ПВО (doblest.club)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 апреля, в центре Мелитополя перевернулась враждебная система ПВО.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"С техникой оккупантов в последнее время что-то случается", - сообщил мэр.

По его данным, около 15 часов, вражеская техника, перевозившая систему ПВО, не вписалась в поворот, как следствие вражеская система ПВО перевернулась на дороге по проспекту Богдана Хмельницкого.

"Когда оккупанты наконец-то поймут, что в целом вернули не туда", - заметил Федоров.

Напомним, вчера в России под Тулой перевернулся в кювет зенитно-ракетный комплекс С-400.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, как можно "проредить" средства ПВО России.

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МелитопольВойна России против Украины