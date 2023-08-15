Уверенность мировых рынков падает из-за малоутешительных макроэкономических новостей

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко.

Сезон отпусков достигает своего пика, так что активность на финансовых рынках заметно стихла. Те участники рінка, которые остались работать, на прошлой неделе имели мало поводов наращивать покупку активов. Однако причин для беспокойства хватало.

Снова источником неприятных неожиданностей стали кредитные рейтинги. Неделей ранее холодным душем для рынков стало снижение кредитного рейтинга госдолга США кредитным агентством Fitch. На этот раз агентство Moody's снизило рейтинги десяти малых и средних банков США, а также поставило на пересмотр с перспективой снижения рейтинги шести крупных американских банков. Как следствие – распродажа акций в банковском секторе и не только в нем.

Ключевое событие на прошлой неделе – публикация инфляционных данных США за июль – вызвало у инвесторов смешанные чувства. С одной стороны, рост индекса американских потребительских цен оказался несколько ниже ожиданий, хотя многие опасались неприятных сюрпризов. С другой стороны, ускорение инфляции все же случилось. К тому же, базовая составляющая индекса, не учитывающая изменения цен на энергоносители и продукты питания, и на которую в основном ориентируется ФРС, хоть и немного замедлилась, все же остается на слишком высоком уровне – 4,7%. Поэтому первоначальное ралли облегчения утихло уже в день обнародования данных. А уже в конце недели оказалось, что цены производителей не оправдали ожиданий замедления и остались на уровне тех же годовых 2,4%, что рынкам совсем не понравилось.

Подавили общие настроения слабые результаты аукциона 30-летних облигаций США: из-за недостаточного спроса Казначейство было вынуждено поднять доходность новой эмиссии выше рыночных уровней, до 4,189%. Это показало ожидание дальнейшего роста стоимости кредитования и потянуло вверх другие доходности. Доходность десятилетних казначейских облигаций закончила неделю на 12 базисных пунктов выше.

Американские же индексы акций снижались уже вторую неделю подряд, в том числе S&P 500 отступил на 0,3%. Особенно больно пришлось упавшему на 1,9% индексу техно-акций Nasdaq Composite. Многие обозреватели видят в этом гибельное влияние роста доходностей облигаций. Впрочем, еще более стремительный рост доходностей не то, чтобы очень мешал взлету цен на техно-акции в предыдущие месяцы. Скорее, владельцы этих акций увидели уже достаточно поводов, чтобы сократить позиции (по крайней мере, частично) и зафиксировать доходы.

В конце концов, незаурядным разочарованием недели стали плохие макроновости из Китая. Потребительские цены в стране в июле снизились, таким образом еще раз подтвердив незавидное состояние потребительского спроса и дав старт дефляции. Цены китайских производителей в прошлом месяце снизились в очередной раз, что также нашло свое отражение в сверхслабых цифрах внешней торговли – годовое падение китайского экспорта в июле составило 14,5%, а импорта 12,4%.

Все больше аналитиков вынуждены говорить об исчерпании эффекта китайского обновления после снятия ковидных ограничений, на который делались большие ставки в начале года. В то же время надежды на новые мощные пакеты стимулирования остаются только ожиданиями: власти не могут себе позволить еще большую долговую нагрузку уже и так перекредитованной экономики. Следовательно, ослабленная китайская экономика становится еще большей глобальной проблемой. А стремительное падение акций на азиатских рынках внесло весомый вклад в снижение глобальных фондовых индексов в прошлом году.