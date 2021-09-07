Вперше в США: дружина президента залишить Білий дім заради роботи
Дружина президента США Джил Байден стане першою першою леді з роботою на повний робочий день поза Білим домом. Вона знову буде викладати в громадському коледжі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Повідомляється, що Джилл Байден відновить очне викладання в громадському коледжі Північної Вірджинії, де вона працює з 2009 року. До цього вона викладала англійську мову Дистанційно їх Білого дому.
"Є деякі речі, які не можна замінити, і я не можу дочекатися, коли повернуся в аудиторію", - заявила вона.
Зазначимо, раніше перші леді США не працювали поза Білим домом. Зазвичай вони підтримували чоловіків, виховували дітей і виконували роль господині Білого дому. Але деякі перші леді США виступали в ролі спеціальних послів, а подружжя попередніх президентів Лора Буш, Хілларі Клінтон і Мішель Обама відмовлялися від роботи після обрання їхніх чоловіків.
Нагадаємо, влітку Джилл Байден серйозно поранила ногу під час поїздки на Гаваї.