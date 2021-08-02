RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вперше на Олімпійських іграх пройшли змагання із BMX-фристайлу

Автор: РБК-Україна

Вперше на Олімпійських іграх пройшли змагання із BMX-фристайлу. Золоті медалі здобули представник Австралії та спортсменка з Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпіади-2020.

Олімпійське "срібло" у чоловічих змаганнях виборов венесуелець Даніель Дерс з результатом 92,05, а "бронзу" - британець Деклан Брукс, отримавши 90,80 бала.

У жіночих змаганнях друге місце посіла американка Ханна Робертс з результатом 96,10, третє - представниця Швейцарії Нікіта Дюкарроз, яка набрала 89,20 бала.

Нагадаємо, що важкоатлетка Деха не змогла зачепитися за медаль ОІ-2020: після ривка вона була другою.

Також раніше плавець Михайло Романчук приніс Україні перше "срібло" Олімпійських ігор-2020. Він посів друге місце в запливі на 1500 метрів вільним стилем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020