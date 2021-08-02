Вперше на Олімпійських іграх пройшли змагання із BMX-фристайлу. Золоті медалі здобули представник Австралії та спортсменка з Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпіади-2020 .

У жіночих змаганнях друге місце посіла американка Ханна Робертс з результатом 96,10, третє - представниця Швейцарії Нікіта Дюкарроз, яка набрала 89,20 бала.

Олімпійське "срібло" у чоловічих змаганнях виборов венесуелець Даніель Дерс з результатом 92,05, а "бронзу" - британець Деклан Брукс, отримавши 90,80 бала.

Нагадаємо, що важкоатлетка Деха не змогла зачепитися за медаль ОІ-2020: після ривка вона була другою.

Також раніше плавець Михайло Романчук приніс Україні перше "срібло" Олімпійських ігор-2020. Він посів друге місце в запливі на 1500 метрів вільним стилем.