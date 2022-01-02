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Вперше в новому році. Бойовики відкриють КПВВ "Оленівка": як він працюватиме

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 3 січня, окупаційна влада відкриє контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Оленівка" під Донецьком. Він працюватиме з 8:00 до 15:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Бойовики назвали умови, за якими здійснюватиметься перетин лінії розмежування:

  • необхідно отримати дозвіл "міжвідомчого штабу ДНР";
  • здати безкоштовний експрес-тест на COVID.

У разі відмови від тестування необхідно заповнити бланк-згоду на направлення в лікарняний стаціонар для проведення обстеження. При позитивному результаті тесту - людину направлять в лікарняний стаціонар на обсервацію.

При цьому для виїзду з непідконтрольних територій потрібно мати реєстрацію на підконтрольній Україні території.

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