Вперше в новому році. Бойовики відкриють КПВВ "Оленівка": як він працюватиме

У понеділок, 3 січня, окупаційна влада відкриє контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Оленівка" під Донецьком. Він працюватиме з 8:00 до 15:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Бойовики назвали умови, за якими здійснюватиметься перетин лінії розмежування:

необхідно отримати дозвіл "міжвідомчого штабу ДНР";

здати безкоштовний експрес-тест на COVID.

У разі відмови від тестування необхідно заповнити бланк-згоду на направлення в лікарняний стаціонар для проведення обстеження. При позитивному результаті тесту - людину направлять в лікарняний стаціонар на обсервацію.

При цьому для виїзду з непідконтрольних територій потрібно мати реєстрацію на підконтрольній Україні території.