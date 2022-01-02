Вперше в новому році. Бойовики відкриють КПВВ "Оленівка": як він працюватиме

У понеділок, 3 січня, окупаційна влада відкриє контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Оленівка" під Донецьком. Він працюватиме з 8:00 до 15:30.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.
Бойовики назвали умови, за якими здійснюватиметься перетин лінії розмежування:
У разі відмови від тестування необхідно заповнити бланк-згоду на направлення в лікарняний стаціонар для проведення обстеження. При позитивному результаті тесту - людину направлять в лікарняний стаціонар на обсервацію.
При цьому для виїзду з непідконтрольних територій потрібно мати реєстрацію на підконтрольній Україні території.