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Вперше в історії: Росія подала скаргу до ЄСПЛ проти України

Автор: Анастасія Рокитна

Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини. Російська Федерація вперше подала скаргу проти України до ЄСПЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

У списку претензій, які Москва висуває до Києва - десять пунктів:

  • Загибель людей під час Євромайдану в 2014 році, під час пожежі в Будинку Профспілок в Одесі і під час проведення операції на Донбасі;
  • "Практика придушення свободи слова і переслідування інакомислячих" шляхом заборони роботи ЗМІ та журналістів;
  • дискримінація російськомовного населення і витіснення російської мови з суспільного сфери;
  • дискримінація російського бізнесу;
  • загибель людей і знищення майна "в результаті обстрілів Збройними силами України суміжній території Російської Федерацією";
  • позбавлення жителів Донбасу можливості участі у виборах до центральних органів влади;
  • блокування Північно-Кримського каналу "як основного джерела прісної води для жителів Кримського півострова";
  • напад на дипломатичні представництва Росії;
  • катастрофа літака "Малазійських авіаліній" 17 липня 2014 "внаслідок незакриття владою України повітряного простору над зоною бойових дій".
  • "відмова від надання необхідної правової допомоги російським слідчим органам в розслідуванні скоєних злочинів".

У Генпрокуратурі зазначили, що скарга "Росія проти України" - це перша в історії Росії міждержавна скарга, яка подана російською владою в європейський суд.

Відповідно до прес-релізу відомства, подача скарги покликана "привернути увагу Європейського Суду і всього світового співтовариства до грубих і систематичних порушень прав людини українською владою".

У додатку до прес-релізу Генпрокуратура конкретизує претензії, висунуті до української влади, перераховуючи випадки, в яких, за версією російського відомства, Україна порушувала права і свободи громадян - як українців, так і росіян.

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