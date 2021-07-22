Вперше в історії: Росія подала скаргу до ЄСПЛ проти України

У списку претензій, які Москва висуває до Києва - десять пунктів:

Загибель людей під час Євромайдану в 2014 році, під час пожежі в Будинку Профспілок в Одесі і під час проведення операції на Донбасі;

"Практика придушення свободи слова і переслідування інакомислячих" шляхом заборони роботи ЗМІ та журналістів;

дискримінація російськомовного населення і витіснення російської мови з суспільного сфери;

дискримінація російського бізнесу;

загибель людей і знищення майна "в результаті обстрілів Збройними силами України суміжній території Російської Федерацією";

позбавлення жителів Донбасу можливості участі у виборах до центральних органів влади;

блокування Північно-Кримського каналу "як основного джерела прісної води для жителів Кримського півострова";

напад на дипломатичні представництва Росії;

катастрофа літака "Малазійських авіаліній" 17 липня 2014 "внаслідок незакриття владою України повітряного простору над зоною бойових дій".

"відмова від надання необхідної правової допомоги російським слідчим органам в розслідуванні скоєних злочинів".

У Генпрокуратурі зазначили, що скарга "Росія проти України" - це перша в історії Росії міждержавна скарга, яка подана російською владою в європейський суд.

Відповідно до прес-релізу відомства, подача скарги покликана "привернути увагу Європейського Суду і всього світового співтовариства до грубих і систематичних порушень прав людини українською владою".

У додатку до прес-релізу Генпрокуратура конкретизує претензії, висунуті до української влади, перераховуючи випадки, в яких, за версією російського відомства, Україна порушувала права і свободи громадян - як українців, так і росіян.