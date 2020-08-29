Вперше в історії в Мюнхені заборонили продаж і розпивання алкоголю вночі

У Мюнхені вперше в історії заборонили продаж і розпивання алкоголю в громадських місцях у нічний час. Це органичение вводиться через збільшення кількості хворих коронавирусной інфекцією.

Про це повідомляється на офіційному міському порталі.

Продаж алкоголю не буде здійснюватися в період з 21:00 до 6:00, не рахуючи місць вживання, де алкоголь розливають на місці продажу.

За порушення заборони продавцю загрожує штраф у розмірі 500 євро.

Баварія, столицею якої є Мюнхен - на другому місці серед федеральних земель Німеччини, де зареєстровано найбільше випадків коронавіруса. З майже 235 000 підтверджених заражень в Німеччині на Баварію припадає більше 55 000.

Нагадаємо, ще в квітні Баварія оголосила, що з-за пандемії скасовує традиційний пивний фестиваль Октоберфест, на який щороку з'їжджаються тисячі любителів пива з усього світу