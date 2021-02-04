ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вперше з 1979 року: Бельгія засудила дипломата з Ірану до 20 років в'язниці

Автор: Лера Полищук

Суд у Бельгії засудив дипломата з Ірану Асадоллу Ассаді до 20 років тюремного ув'язнення. Його звинуватили в підготовці вибуху на зборах опозиційної іранської групи у Франції.

Про це повідомляє Reuters.

Співробітник посольства Ірану у Відні був визнаний винним у замаху на терористичний акт після того, як правоохоронці Бельгії, Німеччини і Франції зірвали спробу вибуху на засіданні Національної ради опору Ірану під Парижем у червні 2018 року.

У тому ж році Ассад затримали в Німеччині. Разом з тим в Бельгії були затримані подружжя - бельгійські піддані іранського походження, а у Франції - ще троє підозрюваних.

Популярні новини

"Вирок показує дві речі: дипломат не має імунітету перед кримінальним злочином... і відповідальність іранської держави за те, що могло бути кривавою розправою", - заявив представник сторони обвинувачення Жорж Анрі Ботье біля будівлі суду в Антверпені.

Крім Ассади суд засудив ще трьох іранців до 15, 17 і 18 років ув'язнення за участь в організації злочину.

Наголошується, що це перший судовий процес щодо іранського офіційного представника, підозрюваного в тероризмі, у Європейському союзі після іранської революції 1979 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в комуні Woluwe-Saint-Pierre в центральній Бельгії затримали двох осіб, які планували підірвати бомбу на конференції.

Тоді на заході були присутні 25 тисяч осіб. У затриманих виявили необхідне для виготовлення бомби обладнання включно з 500 грамами вибухової речовини і детонатором.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БельгиядипломатыІран