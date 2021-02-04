Вперше з 1979 року: Бельгія засудила дипломата з Ірану до 20 років в'язниці

Суд у Бельгії засудив дипломата з Ірану Асадоллу Ассаді до 20 років тюремного ув'язнення. Його звинуватили в підготовці вибуху на зборах опозиційної іранської групи у Франції.

Про це повідомляє Reuters.

Співробітник посольства Ірану у Відні був визнаний винним у замаху на терористичний акт після того, як правоохоронці Бельгії, Німеччини і Франції зірвали спробу вибуху на засіданні Національної ради опору Ірану під Парижем у червні 2018 року.

У тому ж році Ассад затримали в Німеччині. Разом з тим в Бельгії були затримані подружжя - бельгійські піддані іранського походження, а у Франції - ще троє підозрюваних.

"Вирок показує дві речі: дипломат не має імунітету перед кримінальним злочином... і відповідальність іранської держави за те, що могло бути кривавою розправою", - заявив представник сторони обвинувачення Жорж Анрі Ботье біля будівлі суду в Антверпені.

Крім Ассади суд засудив ще трьох іранців до 15, 17 і 18 років ув'язнення за участь в організації злочину.

Наголошується, що це перший судовий процес щодо іранського офіційного представника, підозрюваного в тероризмі, у Європейському союзі після іранської революції 1979 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в комуні Woluwe-Saint-Pierre в центральній Бельгії затримали двох осіб, які планували підірвати бомбу на конференції.

Тоді на заході були присутні 25 тисяч осіб. У затриманих виявили необхідне для виготовлення бомби обладнання включно з 500 грамами вибухової речовини і детонатором.