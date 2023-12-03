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Впервые в США. Нью-Йорк может ввести плату за пробки

Фото: Нью-Йорк может ввести плату за пробки (flickr.com/strolicfurlan)
Автор: Карина Левицкая

Нью-Йорк может стать первым городом США, где водители будут вынуждены платить за пробки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Нью-Йорк может стать первым городом Соединенных Штатов, в котором водители вынуждены будут платить плату за въезд в наиболее активные районы. Такую практику уже используют в некоторых других странах.

Плату планируют ввести для въезда в центр городского округа Манхэттен, где, в частности, находится главная площадь города Таймс-Сквер и один из самых популярных районов - Сохо. 

Полученные деньги будут привлекать для финансирования общественного транспорта.

Что известно о возможном нововведении

Предполагается, что водители автомобилей будут платить 15 долларов, грузовиков - 24 или 36 долларов в зависимости от размера, мотоциклов - 7,50 долларов. Оплачиваться въезд будет только раз в день. В то же время такси и общественный транспорт не будут платить сбор, однако повысят стоимость проезда. 

Тарифы будут действовать с 5:00 до 21:00 в будни и с 9:00 до 21:00 в выходные. А чтобы отслеживать транспорт на въездах и выездах в платную зону, на столбах, указательных знаках и мостах, разместят электронные извещатели.

Рассмотреть утверждение такой программы должны уже в начале 2024 года. Однако принятию решения угрожает федеральный иск, поданный Нью-Джерси, из-за опасений, что программа "возложит несправедливое финансовое и экологическое бремя на жителей штата".

Однако издание отметило, что в Нью-Йорке идея внедрения таких тарифов годами сталкивалась с сопротивлением водителей и чиновников.

Где уже используют такую практику?

Известно, что такие сборы за проезд действуют в Лондоне, Стокгольме и Сингапуре.

В этих городах тарифы оказались эффективными: удалось уменьшить трафик, пробки и загрязнение выбросами транспортных средств, а полученные средства поступают в государственный бюджет. 

Издание отмечает, что такая практика поощряет искать альтернативу прессованию на автомобилях, например, вводить новые автобусы и делать велосипедные дорожки.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, какие кроссоверы появятся на украинском рынке в следующем году.

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