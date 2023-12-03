Впервые в США. Нью-Йорк может ввести плату за пробки

Нью-Йорк может стать первым городом Соединенных Штатов, в котором водители вынуждены будут платить плату за въезд в наиболее активные районы. Такую практику уже используют в некоторых других странах.

Плату планируют ввести для въезда в центр городского округа Манхэттен, где, в частности, находится главная площадь города Таймс-Сквер и один из самых популярных районов - Сохо.

Полученные деньги будут привлекать для финансирования общественного транспорта.