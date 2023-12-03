Впервые в США. Нью-Йорк может ввести плату за пробки

Нью-Йорк может стать первым городом США, где водители будут вынуждены платить за пробки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.
Нью-Йорк может стать первым городом Соединенных Штатов, в котором водители вынуждены будут платить плату за въезд в наиболее активные районы. Такую практику уже используют в некоторых других странах.
Плату планируют ввести для въезда в центр городского округа Манхэттен, где, в частности, находится главная площадь города Таймс-Сквер и один из самых популярных районов - Сохо.
Полученные деньги будут привлекать для финансирования общественного транспорта.
Предполагается, что водители автомобилей будут платить 15 долларов, грузовиков - 24 или 36 долларов в зависимости от размера, мотоциклов - 7,50 долларов. Оплачиваться въезд будет только раз в день. В то же время такси и общественный транспорт не будут платить сбор, однако повысят стоимость проезда.
Тарифы будут действовать с 5:00 до 21:00 в будни и с 9:00 до 21:00 в выходные. А чтобы отслеживать транспорт на въездах и выездах в платную зону, на столбах, указательных знаках и мостах, разместят электронные извещатели.
Рассмотреть утверждение такой программы должны уже в начале 2024 года. Однако принятию решения угрожает федеральный иск, поданный Нью-Джерси, из-за опасений, что программа "возложит несправедливое финансовое и экологическое бремя на жителей штата".
Однако издание отметило, что в Нью-Йорке идея внедрения таких тарифов годами сталкивалась с сопротивлением водителей и чиновников.
Где уже используют такую практику?
Известно, что такие сборы за проезд действуют в Лондоне, Стокгольме и Сингапуре.
В этих городах тарифы оказались эффективными: удалось уменьшить трафик, пробки и загрязнение выбросами транспортных средств, а полученные средства поступают в государственный бюджет.
Издание отмечает, что такая практика поощряет искать альтернативу прессованию на автомобилях, например, вводить новые автобусы и делать велосипедные дорожки.
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