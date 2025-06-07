Впервые за более чем 40 лет. Чем уникальны финалы "Ролан Гаррос"-2025: прогнозы и где смотреть

Особенность финалов

В женском одиночном разряде титул разыграют первый номер мирового рейтинга - "нейтральная" белоруска Арина Соболенко и ее главная преследовательница - американка Коко Гофф.

В турнире мужчин лидеру мирового тенниса - Яннику Синнеру из Италии будет противостоять второй номер рейтинга АТР - испанец Карлос Алькарас.

По данным Opta Ace, противостояние лидеров рейтингов сразу в двух главных финалах состоится в Париже впервые с 1984 года.

Тогда, 41 год назад, у мужчин американец Джон Макинрой играл против Ивана Лендла из Чехословакии. Противостояние завершилось победой второй ракетки мира - Лендла.

А у женщин соперничали две представительницы США - Мартина Навратилова и Крис Эверт. Титул выиграла лидер рейтинга - Навратилова.

Вообще же на "мэйджорах" последний раз такое было на US Open-2013. Тогда первый номер АТР - серб Новак Джокович уступил второму в мире - испанцу Рафаэлю Надалю. А лидер рейтинга WTA Серена Уильямс одолела вторую ракетку - Викторию Азаренко из Беларуси.

Когда состоятся финальные игры

Соболенко и Гофф разыграют женский титул уже сегодня, 7 июня. Начало финального матча - в 16:00 по киевскому времени.

Теннисистки играли между собой десять раз, пока счет - 5:5. Последний раз соперницы пересекались в финале турнира в Мадриде, чуть больше месяца назад. Игра завершилась победой Соболенко - 7:6, 6:3. На грунтовом покрытии лидеры мирового тенниса играли дважды. Сейчас здесь равенство - 1:1.

Синнер и Алькарас сойдутся на корте 8 июня, также - в 16:00 по киевскому времени.

Ранее они играли между собой 11 раз, счет - 7:4 в пользу испанца. Он же лидирует в очных матчах на грунте - 2:1. Последнее противостояние лидеров также завершилось успехом Алькараса: в финале недавнего "Мастерса" в Риме он победил - 7:6, 6:1. Заметим, что итальянец впервые сыграет в финале парижского "мэйджора".

Кто фавориты решающих поединков

У женщин аналитики букмекерских контор отдают явное предпочтение Соболенко. Коэффициент на ее успех - в диапазоне 1,42-1,47. Показатели на победу Гофф - 2,85-3,00.

У мужчин шансы почти равны, но чуть выше у Алькараса. На его успех дают коэффициент - 1,87, на Синнера - 1,93.

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