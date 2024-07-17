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Впервые в истории: украинская боевая система DELTA прошла проверку по стандартам НАТО

Иллюстративное фото: система DELTA прошла проверку по стандартам НАТО (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинская боевая система DELTA успешно прошла проверку информационной безопасности по стандартам, используемым в странах НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

"Впервые в истории Украины военная система прошла сертификацию по стандартам, используемым в странах НАТО. До этого подобные системы проверялись по утратившим свою актуальность стандартам 20-летней давности", - рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Известно, что диагностика кибербезопасности системы длилась полтора месяца. В общей сложности было проанализировано 162 мероприятия защиты информации, используемых в системе DELTA.

Следующим шагом будет введение DELTA в эксплуатацию силами обороны. Система должна получить широкое распространение в боевых подразделениях для обеспечения технологического превосходства над врагом.

DELTA – это уникальная военная экосистема, разработанная военными для военных по стандартам НАТО. Она позволяет видеть поле боя в режиме реального времени, отражая воздушную, наземную и морскую ситуацию на цифровой карте. Система позволяет обмениваться информацией внутри подразделения, бригады и, при необходимости, с союзниками.

Разработка системы началась в 2015 году силами волонтеров "Аэроразведки". Первый прототип был представлен в 2016 году, а в 2019 году на CWIX-2019 подтвердили совместимость проекта с аналогичными системами стран НАТО.

Во время российского вторжения в Украину систему активно применяли при обороне Киева, уничтожении крейсера "Москва", освобождении острова Змеиный, Слобожанского контрнаступления и других операций.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что главкомандующий Александр Сырский внес изменения в курсы по подготовке военных. Подробно об этом читайте в материале РБК-Украина.

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