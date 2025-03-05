Впервые в истории: Леброн Джеймс установил уникальный рекорд результативности в НБА (видео)

Леброн стал первым игроком в истории НБА, который набрал 50 тысяч очков. Перед матчем с "Нью-Орлеаном" ему оставалось набрать 1 очко до этой отметки. Американец установил историческое достижение уже первым броском в игре, выполнив точный трехочковый.

Всего в матче Джеймс набрал 34 очка, сделал 8 подборов и 6 передач. "Лейкерс" победили - 136:115.

40-летний баскетболист, который проводит 22-й сезон в НБА, является рекордсменом лиги по количеству очков как в регулярных чемпионатах (41 871), так и в плей-офф - 8 162.

На втором месте в списке лучших бомбардиров идет еще одна легенда "Лейкерс" - центровой Карим Абдул-Джаббар. Баскетболист, который провел в НБА 20 сезонов, набрал на шесть тысяч очков меньше - 44 149.

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец штата Огайо, играл за школу "Сент-Винсент - Сент-Мэри". На драфте НБА-2003 выбран "Кливлендом" под 1-м номером и за два десятилетия выступлений приобрел статус одного из сильнейших баскетболистов в истории.

Дебютировал под эгидой ассоциации еще в сезоне-2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес переехал перед сезоном-2018/19. Универсальный форвард выиграл чемпионские титулы НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. Леброн в составе сборной США триумфовал на трех Олимпийских играх (2008, 2012, 2024). Имя Леброна Джеймса связывают с вероятным появлением в НБА франшизы в Лас-Вегасе.