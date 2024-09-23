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Впервые в истории: в харьковском метрополитене начала работать машинистка

Понедельник 23 сентября 2024 19:17
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Впервые в истории: в харьковском метрополитене начала работать машинистка Фото: Первая женщина-машинистка Анастасия Мазуркова (Суспільне.Харків, Евгений Гертнер)
Автор: Татьяна Веремеева

В харьковском метрополитене впервые в истории в должности машиниста поезда начала работать женщина. Ею стала 25-летняя Анастасия Мазуркова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя Председателя Комитета по интеграции Украины с Европейским Союзом Марии Мезенцевой.

Она отмечает, что женщина смогла получить эту работу после принятия в 2022 году Верховной Радой Украины закона, позволившего женщинам работать на подземных работах.

Как в метро Харькова начала работать машинистка

В харьковском метрополитене впервые заработала женщина-машинистка. В комментарии "Суспільне.Харків" она рассказала, что с детства мечтала связать свою жизнь с транспортом.

Анастасия Мазуркова – выпускница НТУ "ХПИ". После получения технического образования она пришла работать в метро, сначала на станции, а впоследствии решила освоить профессию машиниста.

"Я давно интересовалась транспортом и после работы на станции решила пойти на курсы машиниста. Это уже происходило во время полномасштабной войны", — рассказывает Анастасия.

Она отмечает, что хотя работа машиниста сложна и требует высокой концентрации, коллеги-мужчины встретили ее с уважением. Мазуркова подчеркивает, что главное – это не разрушение стереотипов, а осознание сложности профессии.

Подготовка машиниста включает в себя полгода теоретических занятий и ряд экзаменов, после чего начинается практическая часть с наставником. Только после успешной сдачи всех экзаменов можно работать самостоятельно.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что компании в Украине меняют методы подбора персонала и ведения бизнеса из-за кадрового кризиса. Они автоматизируют работу, производят ротацию существующего персонала, расширяют должностные инструкции, нанимают пенсионеров и предлагают больше льгот, особенно молодым работникам. Также была повышена средняя месячная заработная плата до около 20 000 гривен, что на 5500 гривен больше по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в Украине стартовала регистрация на бесплатное обучение для женщин, желающих стать водителями автобусов. После завершения курса участницам гарантируют предоставить работу.

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Харьков Метро
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