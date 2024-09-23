Впервые в истории: в харьковском метрополитене начала работать машинистка
В харьковском метрополитене впервые в истории в должности машиниста поезда начала работать женщина. Ею стала 25-летняя Анастасия Мазуркова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя Председателя Комитета по интеграции Украины с Европейским Союзом Марии Мезенцевой.
Она отмечает, что женщина смогла получить эту работу после принятия в 2022 году Верховной Радой Украины закона, позволившего женщинам работать на подземных работах.
Как в метро Харькова начала работать машинистка
В харьковском метрополитене впервые заработала женщина-машинистка. В комментарии "Суспільне.Харків" она рассказала, что с детства мечтала связать свою жизнь с транспортом.
Анастасия Мазуркова – выпускница НТУ "ХПИ". После получения технического образования она пришла работать в метро, сначала на станции, а впоследствии решила освоить профессию машиниста.
"Я давно интересовалась транспортом и после работы на станции решила пойти на курсы машиниста. Это уже происходило во время полномасштабной войны", — рассказывает Анастасия.
Она отмечает, что хотя работа машиниста сложна и требует высокой концентрации, коллеги-мужчины встретили ее с уважением. Мазуркова подчеркивает, что главное – это не разрушение стереотипов, а осознание сложности профессии.
Подготовка машиниста включает в себя полгода теоретических занятий и ряд экзаменов, после чего начинается практическая часть с наставником. Только после успешной сдачи всех экзаменов можно работать самостоятельно.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что компании в Украине меняют методы подбора персонала и ведения бизнеса из-за кадрового кризиса. Они автоматизируют работу, производят ротацию существующего персонала, расширяют должностные инструкции, нанимают пенсионеров и предлагают больше льгот, особенно молодым работникам. Также была повышена средняя месячная заработная плата до около 20 000 гривен, что на 5500 гривен больше по сравнению с прошлым годом.
Напомним, в Украине стартовала регистрация на бесплатное обучение для женщин, желающих стать водителями автобусов. После завершения курса участницам гарантируют предоставить работу.
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