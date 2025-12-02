Впервые в истории: 38 тысяч украинцев купили ТРЦ в Виннице за полтора миллиарда гривен

Почти 38 тысяч инвесторов Inzhur REIT приобрели винницкий ТРЦ Sky Park. Это одно из самых дорогих соглашений во время войны, которое впервые сделает такой объект общей собственностью украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Inzhur.

37 905 украинцев, которые являются инвесторами фонда Inzhur REIT, вместе приобрели наиболее трафиковый торгово-развлекательный центр Винницы Sky Park.

Сумма сделки – 1,513 млрд грн. Это делает покупку винницкого ТРЦ одной из самых дорогих сделок в Украине во время полномасштабного вторжения, которая принесет государственному бюджету более 115 млн грн налогов.

Главная особенность сделки в другом: впервые на украинском рынке недвижимости объект такого масштаба стал общей собственностью десятков тысяч украинцев.

Что означает покупка ТРЦ Sky Park для инвесторов и государства

"Еще несколько лет назад совладельцами объектов уровня Sky Park становились профессиональные инвесторы с большими чеками. Для большинства украинцев участие в таких проектах было недосягаемым, – комментирует СЕО Inzhur Андрей Журжий. – Благодаря фонду Inzhur REIT инвестиции в крупные коммерческие объекты становятся доступными каждому, потому что минимальная инвестиция в в фонд составляет от 10 грн. И вот первое соглашение такого масштаба: прибыльный винницкий ТРЦ теперь принадлежит около 38 тыс. украинцев. Это изменяет правила игры на рынке недвижимости".

ТРЦ Sky Park площадью 30 тыс. кв. м расположен на центральной площади Винницы. Это самый трафиковый торговый центр города. Внутри работают более 150 арендаторов, среди которых международные компании Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Levi's, Colin's, KFC.

В здании нет ни одного свободного помещения, а на аренду уже сформирована очередь из желающих. Кроме магазинов и ресторанов, в Sky Park работает современный кинотеатр SmartCinema с семью залами, фитнес-клубом и коворкингом. По расчетам Inzhur, Sky Park будет генерировать для фонда Inzhur REIT 15% годовой доходности в валюте.

Заключение соглашения о приобретении ТРЦ Sky Park за 1,5 млрд грн 20 ноября согласовал Антимонопольный комитет Украины. АМКУ подробно проверил всех участников сделки и прозрачность процесса покупки.

Для инвесторов Inzhur REIT это означает, что их участие в крупном соглашении защищено и отвечает всем требованиям закона. А для государства это значительные поступления в бюджет, ведь в результате заключения соглашения Inzhur перечислил 115 млн грн налогов.

Фото: Команда Inzhur возле ТРЦ Sky Park в Виннице (пресс-служба)

Как украинцам удалось купить ТРЦ Sky Park

Совладельцами ТРЦ Sky Park теперь являются инвесторы фонда Inzhur REIT, который строит и покупает топовую коммерческую недвижимость. Помимо ТРЦ Sky Park в портфеле Inzhur REIT 15 объектов, в том числе здания, арендуемые McDonald's, "Сильпо", "Фора", Comfy и MasterZoo. Четыре объекта для McDonald's и "Фора", а также ритейл-парк с якорным арендатором Novus находятся на этапе строительства.

В настоящее время ТРЦ Sky Park является самым большим и дорогим объектом фонда Inzhur REIT. Общая стоимость всех его активов 3,476 млрд. грн.

Inzhur REIT профессионально управляет активами, чтобы недвижимость работала эффективно и приносила стабильный доход. Инвесторы фонда, являющиеся совладельцами всех объектов, получают ежемесячные выплаты по аренде и зарабатывают на том, что стоимость купленной недвижимости (капитализация) со временем растет.

Минимальная инвестиция в Inzhur REIT составляет от 10 грн – это цена одного сертификата. Прогнозируемая доходность фонда – от 9,5% годовых в долларах США в соответствии с курсом Национального банка Украины. Фактическая доходность за последний год составила 14,05% в долларах США, всего фонд Inzhur REIT выплатил инвесторам 417,4 млн дивидендов.

К Inzhur REIT уже присоединились 37 905 инвесторов – и в этом году фонд вырос в четыре раза. Средний чек инвестора Inzhur REIT составляет 28,5 тыс. грн.

Компания Inzhur предлагает инвестиции по нескольким направлениям: паевые фонды с большой коммерческой недвижимостью, современными энергетическими объектами и государственные ценные бумаги.

Сегодня Inzhur объединяет более 43,7 тыс. инвесторов и управляет активами на сумму 4,54 млрд грн. С февраля 2022 года доход украинцев, инвестировавших в фонды Inzhur, достиг 966,3 млн.

1 миллион инвесторов за три года

Компания Inzhur поставила перед собой цель: за следующие три года научить 1 млн украинцев инвестировать. Чтобы инвестирование в активы типа ТРЦ Sky Park было не привилегией единиц, а стало доступным для всех украинцев.

"Есть стереотип, что украинцы боятся инвестировать, – объясняет СЕО Inzhur Андрей Журжий. – Но когда мы запустили Inzhur REIT с порогом входа от 10 грн и в фонд за два месяца присоединилось 20 тыс. инвесторов, мы убедились: люди ищут способы обеспечить свое будущее. Они готовы пробовать себя в инвестировании, но им нужны ясные финансовые продукты. Над этим мы в Inzhur и работаем"

Доступная минимальная инвестиция, понятный и прозрачный процесс инвестирования – лишь первый элемент инвестиционной экосистемы, которую строит Inzhur. Второй – это качественные активы, в которые можно инвестировать уже сегодня и получать пассивный доход. Именно поэтому Inzhur рассматривает приобретение новых крупных прибыльных объектов, которые генерируют доход от аренды и будут сразу приносить существенные дивиденды инвесторам.

Об Inzhur

Inzhur – первая украинская RЕИТ-компания (Real Estate Investment Trust), позволяющая украинцам объединяться для инвестирования в большую недвижимость. Совладельцы получают доход от арендных выплат и роста капитализации объектов.

Фонд Inzhur REIT – паевой инвестиционный фонд, целью является инвестирование в топовую коммерческую недвижимость: как в приобретение действующих объектов, так и в строительство новых. Доходность фонда составляет 9,5% годовых в долларах США, дивиденды выплачиваются ежемесячно, а минимальная инвестиция – от 10 гривен.