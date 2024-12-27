Впервые электромобили в лидерах: стало известно, какие авто возрастом до 5 лет покупают украинцы

Таким образом, авто в возрасте до 5 лет составляли 31% этого количества. Впервые, наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили - 44%.

Далее следуют бензиновые авто с результатом в 35%, на машины с дизельными моторами приходится 11% авто, а на гибридные машины и авто с ГБО - 7 и 3% соответственно.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

Tesla Model Y - 298 ед;

Tesla Model 3 - 252 ед;

Hyundai Kona - 185 ед;

Kia Niro - 171 ед;

Audi E-Tron Sportback - 143 ед;

Nissan Rogue - 138 ед;

Mazda CX-5 - 131 ед;

Volkswagen Tiguan - 125 ед;

Nissan Leaf - 108 ед;

Audi Q5 - 106 ед.

Ранее сообщалось, что украинцы в ноябре 2024 года на покупку новых авто потратили более 10,2 млрд гривен. Отмечается, что это на 12% больше, чем в прошлом году и на 8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.