Впервые за 39 лет. Англия стала чемпионом молодежного Евро-2023

К финалу игроки английской сборной подходили в статусе единственной команды, которая до сих пор выиграла все свои матчи на Евро-2023. После трех побед в групповом раунде англичане в плей-офф оставили вне чемпионата Португалию (1:0) и Израиль (3:0).

Испанцы же накануне финала выбили из турнира Украину, одержав разгромную волевую победу в полуфинале - 5:1. И претендовали в Батуми на рекордный, уже шестой титул чемпионов Европы U21.

Как прошел финал

Самый острый момент на старте матча возник у Англии, когда удар Энтони Гордона на пятой минуте парировал голкипер Арнау Тенас. На добивании мог забивать Коул Палмер, но не добрался до мяча.

Начав налаживать контроль над мячом, испанцы ответили собственным шансом. Алекс Баэна наносил удар из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом со стойкой.

Гол "в раздевалку" в конце тайма взамен назревал у Англии. Особенно острым был удар Леви Колвилла, который с отскоком от земли попал в штангу.

А на четвертой компенсированной минуте Кертис Джонс заработал свой гол после рикошета со штрафного в исполнении Коула Палмера- 1:0 перед перерывом.

А в конце встречи вратарь Джеймс Траффорд отразил пенальти от форварда Испании Руиса.

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